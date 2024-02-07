https://ria.ru/20240207/defitsit-1926044327.html

В США раскрыли на сколько вырастит дефицит бюджета за следующие десять лет

В США раскрыли на сколько вырастит дефицит бюджета за следующие десять лет - РИА Новости, 07.02.2024

В США раскрыли на сколько вырастит дефицит бюджета за следующие десять лет

Дефицит бюджета США за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов, следует из доклада бюджетного управления американского конгресса. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T23:22

2024-02-07T23:22

2024-02-07T23:22

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Дефицит бюджета США за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов, следует из доклада бюджетного управления американского конгресса. "По оценкам бюджетного управления конгресса, дефицит федерального бюджета вырастет с 1,6 триллиона долларов в 2024 финансовом году до 2,6 триллиона долларов в 2034", - говорится в представленном документе. В процентном выражении уровень бюджетного дефицита через 10 лет достигнет отметки 6,1% ВВП, что, как отмечают авторы документа, существенно превысит среднее значение данного показателя за последние 50 лет на уровне 3,7% ВВП.

https://ria.ru/20240207/gosdolg-1926043492.html

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