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Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 07.02.2024
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14:11 07.02.2024 (обновлено: 15:20 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/budanov-1925929305.html
Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 07.02.2024
Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* добавили в перечень террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:11
2024-02-07T15:20
специальная военная операция на украине
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
кирилл буданов
алексей неижпапа
безопасность
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* добавили в перечень террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг.&quot;Буданов Кирилл Алексеевич*, 04.01.1986 г. р., г. Киев Украинской ССР&quot;, — значится в реестре.Кроме того, в список внесли командующих ВВС и ВМС Украины Николая Олещука* и Алексея Неижпапу*, а также одного из организаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.В декабре прошлого года МВД объявило Буданова в розыск. ФСБ ранее назвала его организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.Кроме того, глава украинской военной разведки неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на известных россиян.СК 3 октября заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК ("Террористический акт"). По данным ведомства, он причастен к более ста ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесены в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240204/budanov-1925337329.html
https://ria.ru/20240126/terrorizm-1923747731.html
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украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), кирилл буданов, алексей неижпапа, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Кирилл Буданов, Алексей Неижпапа, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* добавили в перечень террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг.
«

"Буданов Кирилл Алексеевич*, 04.01.1986 г. р., г. Киев Украинской ССР", — значится в реестре.

Кроме того, в список внесли командующих ВВС и ВМС Украины Николая Олещука* и Алексея Неижпапу*, а также одного из организаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.
В декабре прошлого года МВД объявило Буданова в розыск. ФСБ ранее назвала его организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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Кроме того, глава украинской военной разведки неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на известных россиян.
СК 3 октября заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК ("Террористический акт"). По данным ведомства, он причастен к более ста ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Кирилл БудановАлексей НеижпапаБезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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