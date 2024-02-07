https://ria.ru/20240207/budanov-1925929305.html

Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 07.02.2024

Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* добавили в перечень террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:11

2024-02-07T14:11

2024-02-07T15:20

специальная военная операция на украине

украина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

кирилл буданов

алексей неижпапа

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* добавили в перечень террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг."Буданов Кирилл Алексеевич*, 04.01.1986 г. р., г. Киев Украинской ССР", — значится в реестре.Кроме того, в список внесли командующих ВВС и ВМС Украины Николая Олещука* и Алексея Неижпапу*, а также одного из организаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.В декабре прошлого года МВД объявило Буданова в розыск. ФСБ ранее назвала его организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.Кроме того, глава украинской военной разведки неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на известных россиян.СК 3 октября заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК ("Террористический акт"). По данным ведомства, он причастен к более ста ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесены в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240204/budanov-1925337329.html

https://ria.ru/20240126/terrorizm-1923747731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), кирилл буданов, алексей неижпапа, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр