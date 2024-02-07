Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов
© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* добавили в перечень террористов и экстремистов, сообщил Росфинмониторинг.
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"Буданов Кирилл Алексеевич*, 04.01.1986 г. р., г. Киев Украинской ССР", — значится в реестре.
Кроме того, в список внесли командующих ВВС и ВМС Украины Николая Олещука* и Алексея Неижпапу*, а также одного из организаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.
В декабре прошлого года МВД объявило Буданова в розыск. ФСБ ранее назвала его организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.
Кроме того, глава украинской военной разведки неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на известных россиян.
СК 3 октября заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК ("Террористический акт"). По данным ведомства, он причастен к более ста ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов.