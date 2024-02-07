https://ria.ru/20240207/bolgariya-1925939874.html

Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом

Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом - РИА Новости, 07.02.2024

Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом

Фермеры в Болгарии второй день продолжают акции протеста с требованием более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:49

2024-02-07T14:49

2024-02-07T14:49

в мире

болгария

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925675941_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_dc064935def86d9b8075a23d6b678df5.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фермеры в Болгарии второй день продолжают акции протеста с требованием более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных средств, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Инициативный комитет фермеров в понедельник потребовал отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева. Недовольные аграрии угрожали в противном случае заблокировать протестами всю страну. В среду одной из заметных акций аграриев стало блокирование Дунайского моста в районе города Русе. Фермеры вылили на развязку рядом с мостом полторы тонны молока. Животноводы заявляют, что на следующей неделе привезут живой скот в центр областных городов, если не достигнут соглашения с правительством. Как сообщает портал Dnes, сегодняшняя акция протеста длилась три часа - с 10 до 13 часов. Предполагается, что это время будет увеличиваться на один час каждый день (кроме субботы и воскресенья), пока требования фермеров не будут приняты. В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.

https://ria.ru/20240202/frantsiya-1925029084.html

https://ria.ru/20240202/polsha-1925022098.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, болгария, евросоюз, еврокомиссия