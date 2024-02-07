https://ria.ru/20240207/bolgariya-1925939874.html
Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом
Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом - РИА Новости, 07.02.2024
Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом
Фермеры в Болгарии второй день продолжают акции протеста с требованием более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:49
2024-02-07T14:49
2024-02-07T14:49
в мире
болгария
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925675941_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_dc064935def86d9b8075a23d6b678df5.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фермеры в Болгарии второй день продолжают акции протеста с требованием более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных средств, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Инициативный комитет фермеров в понедельник потребовал отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева. Недовольные аграрии угрожали в противном случае заблокировать протестами всю страну. В среду одной из заметных акций аграриев стало блокирование Дунайского моста в районе города Русе. Фермеры вылили на развязку рядом с мостом полторы тонны молока. Животноводы заявляют, что на следующей неделе привезут живой скот в центр областных городов, если не достигнут соглашения с правительством. Как сообщает портал Dnes, сегодняшняя акция протеста длилась три часа - с 10 до 13 часов. Предполагается, что это время будет увеличиваться на один час каждый день (кроме субботы и воскресенья), пока требования фермеров не будут приняты. В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
https://ria.ru/20240202/frantsiya-1925029084.html
https://ria.ru/20240202/polsha-1925022098.html
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925675941_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_8f46dc34d384e499304837bd29ceb941.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Болгария, Евросоюз, Еврокомиссия
Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом
БНТ: Фермеры в Болгарии вылили 1,5 т молока рядом с Дунайским мостом
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Фермеры в Болгарии второй день продолжают акции протеста с требованием более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных средств, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ
).
Инициативный комитет фермеров в понедельник потребовал отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева. Недовольные аграрии угрожали в противном случае заблокировать протестами всю страну.
Французские фермеры вывалили полторы тонны отходов в Ажене
В среду одной из заметных акций аграриев стало блокирование Дунайского моста в районе города Русе. Фермеры вылили на развязку рядом с мостом полторы тонны молока.
Животноводы заявляют, что на следующей неделе привезут живой скот в центр областных городов, если не достигнут соглашения с правительством.
Как сообщает портал Dnes, сегодняшняя акция протеста длилась три часа - с 10 до 13 часов. Предполагается, что это время будет увеличиваться на один час каждый день (кроме субботы и воскресенья), пока требования фермеров не будут приняты.
В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
Польские фермеры заявили о полной блокировке границы с Украиной 9 февраля