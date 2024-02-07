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Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом - РИА Новости, 07.02.2024
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14:49 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/bolgariya-1925939874.html
Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом
Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом - РИА Новости, 07.02.2024
Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом
Фермеры в Болгарии второй день продолжают акции протеста с требованием более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:49
2024-02-07T14:49
в мире
болгария
евросоюз
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фермеры в Болгарии второй день продолжают акции протеста с требованием более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных средств, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Инициативный комитет фермеров в понедельник потребовал отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева. Недовольные аграрии угрожали в противном случае заблокировать протестами всю страну. В среду одной из заметных акций аграриев стало блокирование Дунайского моста в районе города Русе. Фермеры вылили на развязку рядом с мостом полторы тонны молока. Животноводы заявляют, что на следующей неделе привезут живой скот в центр областных городов, если не достигнут соглашения с правительством. Как сообщает портал Dnes, сегодняшняя акция протеста длилась три часа - с 10 до 13 часов. Предполагается, что это время будет увеличиваться на один час каждый день (кроме субботы и воскресенья), пока требования фермеров не будут приняты. В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
https://ria.ru/20240202/frantsiya-1925029084.html
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в мире, болгария, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Болгария, Евросоюз, Еврокомиссия
Болгарские фермеры вылили полторы тонны молока рядом с Дунайским мостом

БНТ: Фермеры в Болгарии вылили 1,5 т молока рядом с Дунайским мостом

© AP Photo / Valentina PetrovaАкция протеста болгарских фермеров
Акция протеста болгарских фермеров - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Valentina Petrova
Акция протеста болгарских фермеров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фермеры в Болгарии второй день продолжают акции протеста с требованием более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных средств, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Инициативный комитет фермеров в понедельник потребовал отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева. Недовольные аграрии угрожали в противном случае заблокировать протестами всю страну.
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2 февраля, 13:58
В среду одной из заметных акций аграриев стало блокирование Дунайского моста в районе города Русе. Фермеры вылили на развязку рядом с мостом полторы тонны молока.
Животноводы заявляют, что на следующей неделе привезут живой скот в центр областных городов, если не достигнут соглашения с правительством.
Как сообщает портал Dnes, сегодняшняя акция протеста длилась три часа - с 10 до 13 часов. Предполагается, что это время будет увеличиваться на один час каждый день (кроме субботы и воскресенья), пока требования фермеров не будут приняты.
В последние дни в странах Евросоюза возрастает число протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
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