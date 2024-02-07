https://ria.ru/20240207/blokirovka-1925831338.html
Посольство в США отреагировало на блокировку YouTube-каналов ВГТРК
Посольство в США отреагировало на блокировку YouTube-каналов ВГТРК - РИА Новости, 07.02.2024
Посольство в США отреагировало на блокировку YouTube-каналов ВГТРК
В США царит тотальная цензура, заявило посольство России в Вашингтоне, комментируя блокировку на YouTube региональных каналов ВГТРК. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T03:53
2024-02-07T03:53
2024-02-07T05:44
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. В США царит тотальная цензура, заявило посольство России в Вашингтоне, комментируя блокировку на YouTube региональных каналов ВГТРК. "Обратили внимание на блокировку видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), среди которых редакции в Ростове-на-Дону, Пскове, Вологде и Мурманске. Никаких пояснений относительно таких запретительных действий предоставлено не было", - говорится в комментарии посольства. В диппредставительстве подчеркнули, что "это не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением". "Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия. К слову, о тотальной цензуре в современных США сегодня предельно четко высказался журналист Такер Карлсон", - заявили в посольстве. "Взывать к голосу разума представителей полностью подконтрольной госструктурам Соединенных Штатов компании бесполезно. Они – не более чем прислужники заходящегося в русофобии местного правящего класса", - заявили в дипмиссии.
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сша, россия, вашингтон (штат), такер карлсон, youtube, вгтрк, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Такер Карлсон, YouTube, ВГТРК, В мире
Посольство в США отреагировало на блокировку YouTube-каналов ВГТРК
Посольство в США заявило о цензуре после блокировки YouTube-каналов ВГТРК