https://ria.ru/20240207/blokirovka-1925831338.html

Посольство в США отреагировало на блокировку YouTube-каналов ВГТРК

Посольство в США отреагировало на блокировку YouTube-каналов ВГТРК - РИА Новости, 07.02.2024

Посольство в США отреагировало на блокировку YouTube-каналов ВГТРК

В США царит тотальная цензура, заявило посольство России в Вашингтоне, комментируя блокировку на YouTube региональных каналов ВГТРК. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T03:53

2024-02-07T03:53

2024-02-07T05:44

сша

россия

вашингтон (штат)

такер карлсон

youtube

вгтрк

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. В США царит тотальная цензура, заявило посольство России в Вашингтоне, комментируя блокировку на YouTube региональных каналов ВГТРК. "Обратили внимание на блокировку видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), среди которых редакции в Ростове-на-Дону, Пскове, Вологде и Мурманске. Никаких пояснений относительно таких запретительных действий предоставлено не было", - говорится в комментарии посольства. В диппредставительстве подчеркнули, что "это не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением". "Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия. К слову, о тотальной цензуре в современных США сегодня предельно четко высказался журналист Такер Карлсон", - заявили в посольстве. "Взывать к голосу разума представителей полностью подконтрольной госструктурам Соединенных Штатов компании бесполезно. Они – не более чем прислужники заходящегося в русофобии местного правящего класса", - заявили в дипмиссии.

https://ria.ru/20240207/kanada-1925830845.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, вашингтон (штат), такер карлсон, youtube, вгтрк, в мире