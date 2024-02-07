https://ria.ru/20240207/blinken-1926046212.html

Блинкен прокомментировал ответ ХАМАС на проект сделки по Газе

Блинкен прокомментировал ответ ХАМАС на проект сделки по Газе - РИА Новости, 07.02.2024

Блинкен прокомментировал ответ ХАМАС на проект сделки по Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ палестинского движения ХАМАС на проект соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа оставляет... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T23:41

2024-02-07T23:41

2024-02-07T23:41

в мире

израиль

сша

энтони блинкен

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ палестинского движения ХАМАС на проект соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа оставляет возможность для компромисса, хотя и содержит ряд неприемлемых пунктов. "Хотя в ответе от ХАМАС есть некоторые очевидно неприемлемые пункты, мы все же считаем, что он оставляет место для достижения соглашения", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Израиле. Он пообещал продолжить работу над сделкой, которая бы во второй раз с начала обострения конфликта приостановила боевые действия в секторе Газа и способствовала бы освобождению заложников-израильтян из палестинского плена. Ответ, который поступил от ХАМАС на предложения группы посредников в составе США, Катара и Египта, не устроил израильтян, которые дали понять, что готовятся к расширению операции на южный город Рафах.

https://ria.ru/20240207/netanyakhu-1926030250.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар