Рейтинг@Mail.ru
Блинкен прокомментировал ответ ХАМАС на проект сделки по Газе - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/blinken-1926046212.html
Блинкен прокомментировал ответ ХАМАС на проект сделки по Газе
Блинкен прокомментировал ответ ХАМАС на проект сделки по Газе - РИА Новости, 07.02.2024
Блинкен прокомментировал ответ ХАМАС на проект сделки по Газе
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ палестинского движения ХАМАС на проект соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа оставляет... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:41
2024-02-07T23:41
в мире
израиль
сша
энтони блинкен
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ палестинского движения ХАМАС на проект соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа оставляет возможность для компромисса, хотя и содержит ряд неприемлемых пунктов. "Хотя в ответе от ХАМАС есть некоторые очевидно неприемлемые пункты, мы все же считаем, что он оставляет место для достижения соглашения", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Израиле. Он пообещал продолжить работу над сделкой, которая бы во второй раз с начала обострения конфликта приостановила боевые действия в секторе Газа и способствовала бы освобождению заложников-израильтян из палестинского плена. Ответ, который поступил от ХАМАС на предложения группы посредников в составе США, Катара и Египта, не устроил израильтян, которые дали понять, что готовятся к расширению операции на южный город Рафах.
https://ria.ru/20240207/netanyakhu-1926030250.html
израиль
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edfa75e996d90d8daef5c5f0268ed624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар
В мире, Израиль, США, Энтони Блинкен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар
Блинкен прокомментировал ответ ХАМАС на проект сделки по Газе

Блинкен: ответ ХАМАС на проект сделки по Газе дает возможность для компромисса

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ палестинского движения ХАМАС на проект соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа оставляет возможность для компромисса, хотя и содержит ряд неприемлемых пунктов.
«
"Хотя в ответе от ХАМАС есть некоторые очевидно неприемлемые пункты, мы все же считаем, что он оставляет место для достижения соглашения", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Израиле.
Он пообещал продолжить работу над сделкой, которая бы во второй раз с начала обострения конфликта приостановила боевые действия в секторе Газа и способствовала бы освобождению заложников-израильтян из палестинского плена.
Ответ, который поступил от ХАМАС на предложения группы посредников в составе США, Катара и Египта, не устроил израильтян, которые дали понять, что готовятся к расширению операции на южный город Рафах.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Израиль продолжит операцию в Газе до полной победы, заявил Нетаньяху
Вчера, 20:40
 
В миреИзраильСШАЭнтони БлинкенХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала