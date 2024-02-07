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Блинкен заявил, что потери среди мирных палестинцев все еще слишком высоки - РИА Новости, 07.02.2024
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23:29 07.02.2024 (обновлено: 23:48 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/blinken-1926045025.html
Блинкен заявил, что потери среди мирных палестинцев все еще слишком высоки
Блинкен заявил, что потери среди мирных палестинцев все еще слишком высоки - РИА Новости, 07.02.2024
Блинкен заявил, что потери среди мирных палестинцев все еще слишком высоки
Потери среди гражданского населения сектора Газа от израильской военной операции все еще "слишком высоки", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:29
2024-02-07T23:48
в мире
палестина
энтони блинкен
сектор газа
израиль
сша
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Потери среди гражданского населения сектора Газа от израильской военной операции все еще "слишком высоки", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Я сказал премьер-министру (Биньямину Нетаньяху) и другим израильским официальным лицам, что ежедневный ущерб, который продолжает наносить невинному гражданскому населению, остается слишком высоким", - сказал он на пресс-конференции в Израиле.Блинкен добавил, что на встречах с израильским руководством он также выразил обеспокоенность "действиями и риторикой, в том числе правительственных чиновников, которые разжигают напряженность, подрывают международную поддержку Израилю и усиливают давление на его безопасность".Израильские официальные лица, в частности, отвергают американские призывы к палестинской государственности, выступают за изгнание палестинцев из сектора Газа и восстановление там еврейских поселений, ликвидированных в 2005 году в рамках плана размежевания.
https://ria.ru/20240207/konflikt-1915630213.html
палестина
сектор газа
израиль
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в мире, палестина, энтони блинкен, сектор газа, израиль, сша, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Энтони Блинкен, Сектор Газа, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен заявил, что потери среди мирных палестинцев все еще слишком высоки

Блинкен: потери среди гражданского населения сектора Газа все еще слишком высоки

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Потери среди гражданского населения сектора Газа от израильской военной операции все еще "слишком высоки", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Я сказал премьер-министру (Биньямину Нетаньяху) и другим израильским официальным лицам, что ежедневный ущерб, который продолжает наносить невинному гражданскому населению, остается слишком высоким", - сказал он на пресс-конференции в Израиле.
Блинкен добавил, что на встречах с израильским руководством он также выразил обеспокоенность "действиями и риторикой, в том числе правительственных чиновников, которые разжигают напряженность, подрывают международную поддержку Израилю и усиливают давление на его безопасность".
Израильские официальные лица, в частности, отвергают американские призывы к палестинской государственности, выступают за изгнание палестинцев из сектора Газа и восстановление там еврейских поселений, ликвидированных в 2005 году в рамках плана размежевания.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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В миреПалестинаЭнтони БлинкенСектор ГазаИзраильСШАБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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