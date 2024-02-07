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В Кремле прокомментировали отказ HBO снимать актера Биковича - РИА Новости, 07.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:02 07.02.2024 (обновлено: 13:05 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/bikovich-1925908657.html
В Кремле прокомментировали отказ HBO снимать актера Биковича
В Кремле прокомментировали отказ HBO снимать актера Биковича - РИА Новости, 07.02.2024
В Кремле прокомментировали отказ HBO снимать актера Биковича
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение канала НВО, отказавшего российскому и сербскому актеру Милошу Биковичу в съемках в третьем РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:02
2024-02-07T13:05
культура
милош бикович
сербия
россия
дмитрий песков
hbo
новости культуры
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение канала НВО, отказавшего российскому и сербскому актеру Милошу Биковичу в съемках в третьем сезоне сериала "Белый лотос", высказал мнение, что у артиста будет много интересных предложений, а съемки - вопрос частной компании."Это частная компания - нанимает, кого хочет... Уверен, у него будет много других интересных предложений", - сказал Песков.В начале февраля Бикович сообщил, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала, так как участие в проекте стало "невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества". МИД Сербии ранее ответил на украинские обвинения в адрес актера "в поддержке геноцида и нарушении международного права", заявив, что конституция Сербии гарантирует свободу научного и художественного творчества, а традиции культурной деятельности в стране имеют долгую историю.
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милош бикович, сербия, россия, дмитрий песков, hbo, новости культуры
Культура, Милош Бикович, Сербия, Россия, Дмитрий Песков, HBO, Новости культуры
В Кремле прокомментировали отказ HBO снимать актера Биковича

Песков: Бикович и без HBO получит много интересных предложений для съемок

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Милош Бикович
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Милош Бикович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение канала НВО, отказавшего российскому и сербскому актеру Милошу Биковичу в съемках в третьем сезоне сериала "Белый лотос", высказал мнение, что у артиста будет много интересных предложений, а съемки - вопрос частной компании.
"Это частная компания - нанимает, кого хочет... Уверен, у него будет много других интересных предложений", - сказал Песков.
В начале февраля Бикович сообщил, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала, так как участие в проекте стало "невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества". МИД Сербии ранее ответил на украинские обвинения в адрес актера "в поддержке геноцида и нарушении международного права", заявив, что конституция Сербии гарантирует свободу научного и художественного творчества, а традиции культурной деятельности в стране имеют долгую историю.
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КультураМилош БиковичСербияРоссияДмитрий ПесковHBOНовости культуры
 
 
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