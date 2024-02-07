https://ria.ru/20240207/bikovich-1925908657.html

В Кремле прокомментировали отказ HBO снимать актера Биковича

В Кремле прокомментировали отказ HBO снимать актера Биковича - РИА Новости, 07.02.2024

В Кремле прокомментировали отказ HBO снимать актера Биковича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение канала НВО, отказавшего российскому и сербскому актеру Милошу Биковичу в съемках в третьем РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:02

2024-02-07T13:02

2024-02-07T13:05

культура

милош бикович

сербия

россия

дмитрий песков

hbo

новости культуры

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение канала НВО, отказавшего российскому и сербскому актеру Милошу Биковичу в съемках в третьем сезоне сериала "Белый лотос", высказал мнение, что у артиста будет много интересных предложений, а съемки - вопрос частной компании."Это частная компания - нанимает, кого хочет... Уверен, у него будет много других интересных предложений", - сказал Песков.В начале февраля Бикович сообщил, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала, так как участие в проекте стало "невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества". МИД Сербии ранее ответил на украинские обвинения в адрес актера "в поддержке геноцида и нарушении международного права", заявив, что конституция Сербии гарантирует свободу научного и художественного творчества, а традиции культурной деятельности в стране имеют долгую историю.

https://ria.ru/20240115/bikovich-1921455564.html

сербия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

милош бикович, сербия, россия, дмитрий песков, hbo, новости культуры