https://ria.ru/20240207/bezopasnost-1926046112.html
США призывают Израиль обеспечить безопасность гражданских в Рафахе
США призывают Израиль обеспечить безопасность гражданских в Рафахе - РИА Новости, 07.02.2024
США призывают Израиль обеспечить безопасность гражданских в Рафахе
США призывают Израиль обеспечить безопасность гражданского населения в городе Рафах при планировании дальнейшего наступления, заявил в среду госсекретарь Энтони РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:41
2024-02-07T23:41
2024-02-07T23:51
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США призывают Израиль обеспечить безопасность гражданского населения в городе Рафах при планировании дальнейшего наступления, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен."Любая операция, которую предпринимает Израиль, должна в первую очередь учитывать (безопасность - ред.) мирного населения. Я полагаю, что способы сделать это есть... Учитывая высокую плотность населения в этой местности", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции, организованной в посольстве США в Израиле.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные получили указание готовиться к началу боев в городе Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. При этом он пообещал, что военные страны будут действовать в соответствии с международным правом и позволят гражданскому населению безопасно покидать районы боевых действий.
https://ria.ru/20240207/khamas-1926030991.html
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в мире, сша, израиль, рафах (провинция), энтони блинкен, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Рафах (провинция), Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху
США призывают Израиль обеспечить безопасность гражданских в Рафахе
Блинкен призвал Израиль к безопасности гражданских при наступлении в Рафахе