https://ria.ru/20240207/bespilotnik-1925995137.html

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 07.02.2024

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

Российскими средствами ПВО два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены около 17.20 над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:53

2024-02-07T17:53

2024-02-07T17:58

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российскими средствами ПВО два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены около 17.20 над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ."7 февраля около 17.20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925984435.html

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность