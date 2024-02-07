https://ria.ru/20240207/bespilotnik-1925995137.html
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 07.02.2024
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника
Российскими средствами ПВО два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены около 17.20 над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:53
2024-02-07T17:53
2024-02-07T17:58
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российскими средствами ПВО два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены около 17.20 над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ."7 февраля около 17.20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925984435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника
Минобороны: над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника