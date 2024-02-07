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В ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:41 07.02.2024 (обновлено: 09:42 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/bespilotnik-1925854702.html
В ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов
В ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов - РИА Новости, 07.02.2024
В ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов
Более одной тысячи беспилотников, запущенных ВСУ, были перехвачены с начала года на территории ДНР, основная их цель – гражданские объекты, заявил глава региона РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:41
2024-02-07T09:42
в мире
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Более одной тысячи беспилотников, запущенных ВСУ, были перехвачены с начала года на территории ДНР, основная их цель – гражданские объекты, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, противник все больше и больше использует БПЛА для атак, в основном, по гражданским объектам. "Это супермаркеты, это остановки, это магазины, это рынки. И по данным ФСБ РФ по ДНР, с начала этого года, то есть с 1 января, уже было перехвачено только 1077 беспилотников", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925721835.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
В ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов

Пушилин: в ДНР с начала года перехватили более тысячи беспилотников

© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНРУдарный беспилотный летательный аппарат ВСУ
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНР
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Более одной тысячи беспилотников, запущенных ВСУ, были перехвачены с начала года на территории ДНР, основная их цель – гражданские объекты, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, противник все больше и больше использует БПЛА для атак, в основном, по гражданским объектам.
"Это супермаркеты, это остановки, это магазины, это рынки. И по данным ФСБ РФ по ДНР, с начала этого года, то есть с 1 января, уже было перехвачено только 1077 беспилотников", - сказал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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