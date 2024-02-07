https://ria.ru/20240207/bespilotnik-1925854702.html
В ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов
В ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов - РИА Новости, 07.02.2024
В ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов
Более одной тысячи беспилотников, запущенных ВСУ, были перехвачены с начала года на территории ДНР, основная их цель – гражданские объекты, заявил глава региона РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:41
2024-02-07T09:41
2024-02-07T09:42
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Более одной тысячи беспилотников, запущенных ВСУ, были перехвачены с начала года на территории ДНР, основная их цель – гражданские объекты, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, противник все больше и больше использует БПЛА для атак, в основном, по гражданским объектам. "Это супермаркеты, это остановки, это магазины, это рынки. И по данным ФСБ РФ по ДНР, с начала этого года, то есть с 1 января, уже было перехвачено только 1077 беспилотников", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925721835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
В ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов
Пушилин: в ДНР с начала года перехватили более тысячи беспилотников