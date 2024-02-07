https://ria.ru/20240207/benzin-1925824997.html

Назван прогноз по ценам на бензин в 2024 году

Назван прогноз по ценам на бензин в 2024 году - РИА Новости, 07.02.2024

Назван прогноз по ценам на бензин в 2024 году

Рост цен на бензин на заправках в России по итогам этого года уложится в прогнозный диапазон властей по инфляции в 4-4,5% - цена на марку АИ-92 не превысит... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T01:42

2024-02-07T01:42

2024-02-07T01:42

россия

экономика

сколково

аи-92

аи-95

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Рост цен на бензин на заправках в России по итогам этого года уложится в прогнозный диапазон властей по инфляции в 4-4,5% - цена на марку АИ-92 не превысит 52,52 рубля, а АИ-95 будет не дороже 57,33 рубля, такой прогноз дал РИА Новости генеральный директор АО "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "Мы не должны забывать про имеющийся профицит производства нефтепродуктов в стране, которые легко заместят возможные потери. Поэтому можно прогнозировать в целом его стоимость на конец года. По оценкам ЦБ РФ уровень инфляции в текущем году составит 4-4,5%, поэтому и цены на топливо поднимутся где-то в этих пределах", - сказал он. Как объяснил эксперт, имеющийся в России профицит производства топлива закроет все потребности, даже несмотря на временный выход из строя некоторых производственных объектов. "Так, в конце декабря 2024 года стоимость бензина марки АИ-92 вероятно составит 52,27-52,52 рубля за литр, бензин марки АИ-95 - 57,06-57,33 рубля за литр, дизельное топливо - 66,94-67,27 рубля за литр", - прогнозирует собеседник агентства. Пути решения старых проблемРоссийский топливный рынок в прошлом году испытывал ряд трудностей: биржевые цены на топливо несколько месяцев держались на рекордных уровнях, розничные цены тоже заметно ускорили темпы роста. Летом ряд южных регионов пожаловались еще и на перебои с его поставками. В результате правительство осенью пошло на крайнюю меру - вводило временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Как напомнил эксперт, перебои с поставками топлива объяснялись целым рядом причин: попытками создать искусственный дефицит путем закрытия заправок, сокращением выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу, проблемой с логистикой по поставке нефтепродуктов в сезон отпусков, "серым" экспортом. По мнению Терешкина, проблема также лежит в низкой ценовой конкуренции между независимыми АЗС и АЗС нефтяных компаний при розничной торговле топливом. В качестве одного из решений этой проблемы ряд экспертов предлагает повысить нормативы биржевых продаж бензина с 15% от объема производства до 50% и дизельного топлива - с 12,5% до 33%. А собеседник агентства видит решение в развитии мелкооптовой торговли нефтепродуктами на виртуальных торговых платформах (маркетплейсах). "Маркетплейсы, интегрирующие как продавцов, так и покупателей с возможностью использовать целевое кредитное плечо онлайн, могут существенно "расшить" узости в мелкооптовом сегменте: мелкооптовым потребителям достаточно просто приобрести необходимые объемы топлива, в том числе за счет рассрочки или банковского кредита в случае кассового разрыва", - пояснил он.

https://ria.ru/20240127/benzin-1923853379.html

https://ria.ru/20240129/benzin-1923662179.html

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россия, экономика, сколково, аи-92, аи-95, центральный банк рф (цб рф)