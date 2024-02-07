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В Белгороде при украинском обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 07.02.2024 (обновлено: 18:11 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/belgorod-1925995949.html
В Белгороде при украинском обстреле пострадали два человека
В Белгороде при украинском обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 07.02.2024
В Белгороде при украинском обстреле пострадали два человека
Два человека получили ранения при украинском обстреле Белгорода, повреждены несколько домов, 15 автомобилей и два предприятия, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:57
2024-02-07T18:11
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Два человека получили ранения при украинском обстреле Белгорода, повреждены несколько домов, 15 автомобилей и два предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 16.28 мск среды. По данным Минобороны РФ, 7 февраля около 16.30 средствами ПВО уничтожены семь снарядов украинской РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью."По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода - у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что в Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна, повреждены порядка 15 автомобилей. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. По его словам, в Белгородском районе различные повреждения выявлены в 2 частных домовладениях и на территории одного предприятия."Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается", - добавил глава области.
https://ria.ru/20240207/obstrel-1925987502.html
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белгород, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгороде при украинском обстреле пострадали два человека

Гладков: два человека получили ранения при обстреле ВСУ Белгорода

© РИА НовостиПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ Белгорода
© РИА Новости
Последствия обстрела ВСУ Белгорода
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Два человека получили ранения при украинском обстреле Белгорода, повреждены несколько домов, 15 автомобилей и два предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 16.28 мск среды. По данным Минобороны РФ, 7 февраля около 16.30 средствами ПВО уничтожены семь снарядов украинской РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью.
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"По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода - у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна, повреждены порядка 15 автомобилей. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. По его словам, в Белгородском районе различные повреждения выявлены в 2 частных домовладениях и на территории одного предприятия.
"Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается", - добавил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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