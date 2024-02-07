https://ria.ru/20240207/belgorod-1925995949.html

В Белгороде при украинском обстреле пострадали два человека

В Белгороде при украинском обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 07.02.2024

В Белгороде при украинском обстреле пострадали два человека

Два человека получили ранения при украинском обстреле Белгорода, повреждены несколько домов, 15 автомобилей и два предприятия, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:57

2024-02-07T17:57

2024-02-07T18:11

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Два человека получили ранения при украинском обстреле Белгорода, повреждены несколько домов, 15 автомобилей и два предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора в 16.28 мск среды. По данным Минобороны РФ, 7 февраля около 16.30 средствами ПВО уничтожены семь снарядов украинской РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью."По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода - у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что в Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна, повреждены порядка 15 автомобилей. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. По его словам, в Белгородском районе различные повреждения выявлены в 2 частных домовладениях и на территории одного предприятия."Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается", - добавил глава области.

https://ria.ru/20240207/obstrel-1925987502.html

https://ria.ru/20240207/obstrel-1925971455.html

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белгород, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, россия