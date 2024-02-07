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В Белгороде включили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 07.02.2024
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16:30 07.02.2024 (обновлено: 17:08 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/belgorod-1925970120.html
В Белгороде включили сирену ракетной опасности
В Белгороде включили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 07.02.2024
В Белгороде включили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:30
2024-02-07T17:08
белгород
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 7 фев — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место&quot;, — призвал он.Мэрия Белгорода также сообщила, что в городе включили оповещение о ракетной опасности. ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгороде включили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 фев — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал он.

Мэрия Белгорода также сообщила, что в городе включили оповещение о ракетной опасности.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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