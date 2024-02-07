https://ria.ru/20240207/belgorod-1925970120.html
В Белгороде включили сирену ракетной опасности
В Белгороде включили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 07.02.2024
В Белгороде включили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:30
2024-02-07T16:30
2024-02-07T17:08
белгород
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происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 фев — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал он.Мэрия Белгорода также сообщила, что в городе включили оповещение о ракетной опасности. ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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белгород
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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгороде включили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности