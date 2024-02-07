https://ria.ru/20240207/belgorod-1925970120.html

В Белгороде включили сирену ракетной опасности

В Белгороде включили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 07.02.2024

В Белгороде включили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:30

2024-02-07T16:30

2024-02-07T17:08

белгород

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923154829_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_65ec074513e445c6db9cfdfde117c8b4.jpg

БЕЛГОРОД, 7 фев — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал он.Мэрия Белгорода также сообщила, что в городе включили оповещение о ракетной опасности. ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240125/pvo-1923423625.html

белгород

белгородский район

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область