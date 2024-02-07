https://ria.ru/20240207/baza_ssha-1925833642.html

СМИ: у атакованной базы США в Иордании не было нужной системы ПВО

СМИ: у атакованной базы США в Иордании не было нужной системы ПВО - РИА Новости, 07.02.2024

СМИ: у атакованной базы США в Иордании не было нужной системы ПВО

Американские войска на базе в Иордании были атакованы БПЛА типа Shahed, однако у объекта не было системы ПВО, способной сбить его, сообщает газета Washington... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T04:54

2024-02-07T04:54

2024-02-07T04:54

иордания

сша

ирак

министерство обороны сша

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американские войска на базе в Иордании были атакованы БПЛА типа Shahed, однако у объекта не было системы ПВО, способной сбить его, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Один чиновник описал дрон, использованный для атаки в Иордании, как Shahed-101, оружие, которое используется боевиками в Ираке", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что американские силы, вероятно, не заметили приближение дрона из-за низкой траектории полета, у них также не было системы ПВО, которая могла бы его сбить. Вместо этого на базе полагались на системы радиоэлектронной борьбы. Ранее американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран. США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925151114.html

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иордания, сша, ирак, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире