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Расчеты "Бастионов" ТОФ провели учения по обороне морских рубежей Приморья
Расчеты "Бастионов" ТОФ провели учения по обороне морских рубежей Приморья - РИА Новости, 07.02.2024
Расчеты "Бастионов" ТОФ провели учения по обороне морских рубежей Приморья
Расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота в Приморье провели учения, в рамках которых отработали оборону морских рубежей региона от... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T03:33
2024-02-07T03:33
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приморский край
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безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота в Приморье провели учения, в рамках которых отработали оборону морских рубежей региона от кораблей "противника", сообщает ТОФ. "В Приморском крае с расчётами береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота проведено учение по отражению попытки нападения с моря надводных кораблей условного противника", - говорится в сообщении. По легенде учений, десантные корабли противника шли к побережью Приморья для высадки сил и захвата плацдарма. Расчёты ракетного соединения ТОФ заблаговременно прибыли в позиционные районы, где развернули пусковые установки БРК "Бастион". Военнослужащие отработали подготовку комплексов к боевому применению и условно, без фактического применения ракет, нанесли удар по надводным целям на удалении около 150 километров. После электронных пусков ракетчики сменили позиции и скрытно ушли от ответного удара. Роль кораблей "противника" играли вспомогательные суда флота, выполняющие задачи в акватории Японского моря.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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приморский край, японское море, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Приморский край, Японское море, Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
Расчеты "Бастионов" ТОФ провели учения по обороне морских рубежей Приморья
Расчеты "Бастионов" ТОФ провели учения по обороне морских рубежей Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота в Приморье провели учения, в рамках которых отработали оборону морских рубежей региона от кораблей "противника", сообщает ТОФ.
«
"В Приморском крае с расчётами береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота проведено учение по отражению попытки нападения с моря надводных кораблей условного противника", - говорится в сообщении.
По легенде учений, десантные корабли противника шли к побережью Приморья для высадки сил и захвата плацдарма. Расчёты ракетного соединения ТОФ заблаговременно прибыли в позиционные районы, где развернули пусковые установки БРК "Бастион".
Военнослужащие отработали подготовку комплексов к боевому применению и условно, без фактического применения ракет, нанесли удар по надводным целям на удалении около 150 километров.
После электронных пусков ракетчики сменили позиции и скрытно ушли от ответного удара.
Роль кораблей "противника" играли вспомогательные суда флота, выполняющие задачи в акватории Японского моря
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