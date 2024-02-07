https://ria.ru/20240207/bastion-1925830694.html

Расчеты "Бастионов" ТОФ провели учения по обороне морских рубежей Приморья

Расчеты "Бастионов" ТОФ провели учения по обороне морских рубежей Приморья - РИА Новости, 07.02.2024

Расчеты "Бастионов" ТОФ провели учения по обороне морских рубежей Приморья

Расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота в Приморье провели учения, в рамках которых отработали оборону морских рубежей региона от... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T03:33

2024-02-07T03:33

2024-02-07T03:33

приморский край

японское море

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота в Приморье провели учения, в рамках которых отработали оборону морских рубежей региона от кораблей "противника", сообщает ТОФ. "В Приморском крае с расчётами береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота проведено учение по отражению попытки нападения с моря надводных кораблей условного противника", - говорится в сообщении. По легенде учений, десантные корабли противника шли к побережью Приморья для высадки сил и захвата плацдарма. Расчёты ракетного соединения ТОФ заблаговременно прибыли в позиционные районы, где развернули пусковые установки БРК "Бастион". Военнослужащие отработали подготовку комплексов к боевому применению и условно, без фактического применения ракет, нанесли удар по надводным целям на удалении около 150 километров. После электронных пусков ракетчики сменили позиции и скрытно ушли от ответного удара. Роль кораблей "противника" играли вспомогательные суда флота, выполняющие задачи в акватории Японского моря.

https://ria.ru/20240207/s-400-1925829850.html

приморский край

японское море

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приморский край, японское море, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии