https://ria.ru/20240207/barrett-1925831831.html

В зоне СВО опробуют "убийцу" американской винтовки Barrett

В зоне СВО опробуют "убийцу" американской винтовки Barrett - РИА Новости, 07.02.2024

В зоне СВО опробуют "убийцу" американской винтовки Barrett

Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине, сообщили в компании-разработчике — холдинге... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T04:04

2024-02-07T04:04

2024-02-07T09:31

безопасность

высокоточные комплексы

ростех

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине, сообщили в компании-разработчике — холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех")."Снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики. В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО", — сказали в холдинге.В августе прошлого года в холдинге сообщили, что МЦ-572 на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. По данным компании, на сравнительных испытаниях из Barrett удалось пять выстрелов уложить в круг шесть сантиметров, из МЦ-572 — 1,5 сантиметра. В западной классификации подобные винтовки называются антиматериальными, так как они за счет своего калибра и огневой мощи могут поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели противника. В холдинге напомнили, что в 2023 году изготовили и с положительным результатом испытали макетный образец 12,7х108 миллиметровой крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.Винтовку впервые представили на выставке "Армия-2023".

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925584518.html

https://ria.ru/20240207/rosoboroeksport-1925829577.html

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безопасность, высокоточные комплексы, ростех