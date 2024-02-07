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В зоне СВО опробуют "убийцу" американской винтовки Barrett - РИА Новости, 07.02.2024
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04:04 07.02.2024 (обновлено: 09:31 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/barrett-1925831831.html
В зоне СВО опробуют "убийцу" американской винтовки Barrett
В зоне СВО опробуют "убийцу" американской винтовки Barrett - РИА Новости, 07.02.2024
В зоне СВО опробуют "убийцу" американской винтовки Barrett
Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине, сообщили в компании-разработчике — холдинге... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T04:04
2024-02-07T09:31
безопасность
высокоточные комплексы
ростех
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине, сообщили в компании-разработчике — холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").&quot;Снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики. В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО&quot;, — сказали в холдинге.В августе прошлого года в холдинге сообщили, что МЦ-572 на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. По данным компании, на сравнительных испытаниях из Barrett удалось пять выстрелов уложить в круг шесть сантиметров, из МЦ-572 — 1,5 сантиметра. В западной классификации подобные винтовки называются антиматериальными, так как они за счет своего калибра и огневой мощи могут поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели противника. В холдинге напомнили, что в 2023 году изготовили и с положительным результатом испытали макетный образец 12,7х108 миллиметровой крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.Винтовку впервые представили на выставке "Армия-2023".
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925584518.html
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безопасность, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Высокоточные комплексы, Ростех
В зоне СВО опробуют "убийцу" американской винтовки Barrett

"Ростех": в зоне СВО опробуют винтовку МЦ-572, "убийцу" американской Barrett

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине, сообщили в компании-разработчике — холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").
«

"Снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики. В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО", — сказали в холдинге.

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В августе прошлого года в холдинге сообщили, что МЦ-572 на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. По данным компании, на сравнительных испытаниях из Barrett удалось пять выстрелов уложить в круг шесть сантиметров, из МЦ-572 — 1,5 сантиметра. В западной классификации подобные винтовки называются антиматериальными, так как они за счет своего калибра и огневой мощи могут поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели противника.
В холдинге напомнили, что в 2023 году изготовили и с положительным результатом испытали макетный образец 12,7х108 миллиметровой крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.
Винтовку впервые представили на выставке "Армия-2023".
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