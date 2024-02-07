https://ria.ru/20240207/banki-1925894419.html

Эксперт оценил отказ одного банка КНР от расчетов с Россией

Эксперт оценил отказ одного банка КНР от расчетов с Россией - РИА Новости, 07.02.2024

Эксперт оценил отказ одного банка КНР от расчетов с Россией

Решение китайского Chouzhou Commercial Bank прекратить расчеты с российскими клиентами не окажет значительного влияния на торговлю, так как в России работают... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:05

2024-02-07T12:05

2024-02-07T12:05

экономика

россия

китай

виталий манкевич

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Решение китайского Chouzhou Commercial Bank прекратить расчеты с российскими клиентами не окажет значительного влияния на торговлю, так как в России работают гораздо более солидные китайские банки, речи о логистическом коллапсе тоже не идет: фактор китайского Нового года не нов и давно учитывается всеми участникам внешней торговли, такое мнение высказал РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. "Не совсем понятно, почему Chouzhou Commercial Bank назван ключевым, главным для импортеров. В России работают гораздо более крупные и солидные китайские банки. Имеющиеся данные не указывают на то, что Chouzhou Commercial Bank играет ключевую роль в торговле с Россией, да и "Ведомости" не указывают, почему считают этот банк ключевым", - прокомментировал РИА Новости Манкевич. "Если банк решил прекратить работу с Россией, то это его право: компании сами несут ответственность за расчет рисков и комплаенс. Но я не думаю, что уход из бизнеса одного банка, тем более далеко не ключевого, окажет значительное влияние", - добавил собеседник агентства. Он также не согласился с прогнозом "логистического коллапса" из-за длинных выходных, связанных с празднованием в Китае Нового года. "Китайский Новый год - это не что-то новое для внешней торговли между РФ и КНР, и участники ВЭД давно уже планируют свою деятельность, учитывая этот фактор, осуществляют сделки либо до праздничных дней, либо уже после", - сказал Манкевич. "Тем более, что контрольные органы в пунктах пропуска КНР не полностью останавливают свою работу. Торговля между РФ и КНР не останавливалась даже на пике коронавируса и в условиях перегруженности пунктов пропуска, а теперь тем более нет никаких серьезных оснований говорить о каких-то "коллапсах", - заключил глава РАСПП.

https://ria.ru/20240201/banki-1924719926.html

https://ria.ru/20240123/protsedury-1923059750.html

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экономика, россия, китай, виталий манкевич