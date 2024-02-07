https://ria.ru/20240207/bank-1925837602.html

СМИ: ключевой для импортеров банк КНР прекратил расчеты с Россией

СМИ: ключевой для импортеров банк КНР прекратил расчеты с Россией - РИА Новости, 07.02.2024

СМИ: ключевой для импортеров банк КНР прекратил расчеты с Россией

Китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с российскими клиентами, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T06:07

2024-02-07T06:07

2024-02-07T08:40

экономика

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китай

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с российскими клиентами, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники."Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе", — заявили собеседники издания.Источники среди представителей бизнеса и финансовых консультантов подтвердили газете эту информацию. Собственник одной из компаний отметил, что у фирмы уже сорвалось несколько сделок из-за принятого решения китайской финансовой организации.Как утверждает издание, из-за приближающегося китайского Нового года и длинных выходных остановка расчетов грозит логистическим коллапсом."Ввезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней", — говорится в публикации.Президент США Джо Байден в декабре подписал указ, который расширяет правовые основания для введения санкций против России. Под ограничения теперь могут попадать иностранные банки, в случае если Вашингтон сочтет, что они поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

https://ria.ru/20240201/banki-1924719926.html

https://ria.ru/20240123/protsedury-1923059750.html

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экономика, россия, китай, сша, джо байден