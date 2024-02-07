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СМИ: ключевой для импортеров банк КНР прекратил расчеты с Россией - РИА Новости, 07.02.2024
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06:07 07.02.2024 (обновлено: 08:40 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/bank-1925837602.html
СМИ: ключевой для импортеров банк КНР прекратил расчеты с Россией
СМИ: ключевой для импортеров банк КНР прекратил расчеты с Россией - РИА Новости, 07.02.2024
СМИ: ключевой для импортеров банк КНР прекратил расчеты с Россией
Китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с российскими клиентами, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T06:07
2024-02-07T08:40
экономика
россия
китай
сша
джо байден
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с российскими клиентами, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники."Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе", — заявили собеседники издания.Источники среди представителей бизнеса и финансовых консультантов подтвердили газете эту информацию. Собственник одной из компаний отметил, что у фирмы уже сорвалось несколько сделок из-за принятого решения китайской финансовой организации.Как утверждает издание, из-за приближающегося китайского Нового года и длинных выходных остановка расчетов грозит логистическим коллапсом."Ввезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней", — говорится в публикации.Президент США Джо Байден в декабре подписал указ, который расширяет правовые основания для введения санкций против России. Под ограничения теперь могут попадать иностранные банки, в случае если Вашингтон сочтет, что они поддерживают российский военно-промышленный комплекс.
https://ria.ru/20240201/banki-1924719926.html
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экономика, россия, китай, сша, джо байден
Экономика, Россия, Китай, США, Джо Байден
СМИ: ключевой для импортеров банк КНР прекратил расчеты с Россией

"Ведомости": главный для импортеров банк КНР Chouzhou остановил расчеты с РФ

© AP Photo / Andy WongМужчина проходит мимо изображения юаня, Пекин
Мужчина проходит мимо изображения юаня, Пекин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Andy Wong
Мужчина проходит мимо изображения юаня, Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с российскими клиентами, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе", — заявили собеседники издания.
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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Источники среди представителей бизнеса и финансовых консультантов подтвердили газете эту информацию. Собственник одной из компаний отметил, что у фирмы уже сорвалось несколько сделок из-за принятого решения китайской финансовой организации.
Как утверждает издание, из-за приближающегося китайского Нового года и длинных выходных остановка расчетов грозит логистическим коллапсом.
«
"Ввезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден в декабре подписал указ, который расширяет правовые основания для введения санкций против России. Под ограничения теперь могут попадать иностранные банки, в случае если Вашингтон сочтет, что они поддерживают российский военно-промышленный комплекс.
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ЭкономикаРоссияКитайСШАДжо Байден
 
 
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