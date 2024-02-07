https://ria.ru/20240207/banany-1925826859.html

Названы страны, способные полностью заместить для России бананы из Эквадора

Названы страны, способные полностью заместить для России бананы из Эквадора - РИА Новости, 07.02.2024

Названы страны, способные полностью заместить для России бананы из Эквадора

Бананы из Индии, а также Нигерии и Анголы могли бы полностью заместить эквадорские ягоды на полках российских магазинов — у этих стран самый большой "свободный" РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T02:09

2024-02-07T02:09

2024-02-07T05:44

экономика

россия

индия

эквадор

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741564029_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_0803c5a22c81b908c356887362f7b105.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Бананы из Индии, а также Нигерии и Анголы могли бы полностью заместить эквадорские ягоды на полках российских магазинов — у этих стран самый большой "свободный" остаток продукции, при этом у всех них крупный торговый дефицит с Россией, выяснило РИА Новости на основании открытых данных.Россельхознадзор, в начале февраля обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых нашли муху-горбатку, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Кроме того, накануне Россельхознадзор сообщил, что Индия начала поставки бананов в Россию, первая партия была отправлена в январе.Откуда берутся бананы?Согласно опубликованной в декабре статистике ООН, в 2022 году в мире было выращено 135,5 миллиона тонн бананов. Лидерами по производству бананов по итогам 2022 года стали Индия, Китай и Индонезия, которые вырастили за год 34,5 миллиона, 12 миллионов и 9 миллионов тонн бананов соответственно. Также в топ-5 попали Нигерия (8 миллионов тонн) и Бразилия (7 миллионов тонн).Кроме того, в десятку лидеров по производству вошли Эквадор (6,1 миллиона тонн в 2022 году), Филиппины (5,9 миллиона), Гватемала (4,8 миллиона), Ангола (4,6 миллиона), а также Танзания (3,5 миллиона тонн).В то же время абсолютным лидером в мире по экспорту этой ягоды является Эквадор (7,1 миллиона тонн), Гватемала — 2,8 миллиона тонн и Колумбия — 2,4 миллиона тонн. Филиппины в 2022 году экспортировали 2,3 миллиона тонн бананов, а Коста-Рика — 2,1 миллиона тонн. По последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2021 году самое высокое в мире потребление бананов было в Индии (26 миллионов тонн), Китае (11 миллионов тонн) и Индонезии (8,3 миллиона тонн). В других странах-экспортерах потребление значительно меньше. При этом часть стран отдельно отчиталась о промышленном потреблении: 2,2 миллиона тонн в Анголе, еще по 350 тысяч тонн в Нигерии и Индонезии.Альтернативные маршрутыРоссия за одиннадцать месяцев прошлого года получила из Эквадора 1,3 миллиона тонн бананов. С учетом потребления и экспорта больше всего "свободных" бананов остается в Индии — 8,1 миллиона тонн. Далее следует Нигерия с 4,8 миллиона тонн. Потенциально обе страны могут полностью покрыть российские потребности в ягоде.Кроме того, значительные объемы остаются у Анголы и Бразилии (по 1,1 миллиона тонн), а чуть меньше одного миллиона тонн — у Индонезии, Китая и Гватемалы.Интересно, что у всех этих стран есть существенный дефицит торгового баланса с Россией. Так, например, у Индии за одиннадцать месяцев 2023 года накопился дефицит в 52 миллиарда долларов, при этом власти обеих стран ищут пути решения сложившейся проблемы. У Китая торговля с Россией ушла в минус на 18 миллиардов долларов, а у Бразилии — на 8,7 миллиарда.Импорт Анголы российских товаров по итогам 2022 года превысил их экспорт в 140 раз, у Нигерии — в 122 раза, а у Гватемалы — 40 раз. В результате их торговый дефицит с Россией составил 96 миллионов долларов, 603 миллиона и 272 миллиона долларов соответственно. Более сбалансирована торговля у Индонезии: она импортирует российской продукции на сумму лишь в 1,6 раза выше, чем продает, при этом дефицит составляет 800 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230814/banany-1889879420.html

https://ria.ru/20240129/importozameschenie-1924176817.html

https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925759651.html

россия

индия

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, индия, эквадор, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), оон