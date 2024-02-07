https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925463542.html

Процедура выборов президента Азербайджана

Процедура выборов президента Азербайджана - РИА Новости, 07.02.2024

Процедура выборов президента Азербайджана

В соответствие с Конституцией Азербайджана (1995), исполнительная власть в республике принадлежит президенту. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T03:02

2024-02-07T03:02

2024-02-07T03:02

справки

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151839/41/1518394118_0:218:3010:1912_1920x0_80_0_0_d81ee218fdc30dd419fbb4bcf2d2d1f3.jpg

В соответствие с Конституцией Азербайджана (1995), исполнительная власть в республике принадлежит президенту.Президентом может быть избран гражданин Азербайджана, постоянно проживающий на территории страны свыше 10 лет, обладающий избирательным правом, не судимый за тяжкое преступление, не имеющий обязательств перед другими государствами, с высшим образованием, без двойного гражданства.Президент Азербайджана избирается на семь лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном голосовании. Президент Азербайджана вправе объявить внеочередные выборы президента. Согласно Избирательному кодексу Азербайджана, днем выборов считается среда второй недели месяца, в котором состоялись президентские выборы семь лет назад. День проведения выборов назначается решением Центральной избирательной комиссии. Решение Центральной избирательной комиссии о назначении выборов должно быть опубликовано в срок не позднее двух дней.Внеочередные президентские выборы проводятся в случае, если исполнение полномочий президентом прекращается до истечения срока, установленного Конституцией, а также в случае провозглашения их президентом. Если обстоятельства, при которых президент досрочно уходит в отставку, наступают после назначения очередных президентских выборов, очередные выборы приостанавливаются и назначаются внеочередные президентские выборы.В случае объявления внеочередных выборов Центральная избирательная комиссия в течение недели назначает день голосования на среду, избирательная кампания проводится в течение 60 дней. День голосования считается нерабочим днем. Активным избирательным правом обладают граждане Азербайджана, достигшие 18 лет.Лица без гражданства, достигшие 18 лет, постоянно проживающие в Азербайджане не менее пяти лет, могут принимать участие в голосовании.Лица, недееспособность которых признана решением суда, лишены права участвовать в выборах.Выдвигать кандидатов в президенты могут политические партии, блоки политических партий, обладающие избирательным правом граждане. Каждый граждан (или граждане) могут организовать инициативную группу, состоящую минимум из 100 человек, для выдвижения кандидата в президенты. Выдвижение кандидатов начинается после официального опубликования решения о назначении выборов.В поддержку кандидата в президенты, выдвинутого политической партией, блоком политических партий или инициативной группой избирателей, должно быть собрано не менее 40 тысяч подписей. Один избиратель может поддержать только одного кандидата. Верхний предел избирательного фонда кандидата в президенты не может превышать 10 миллионов манатов.Список зарегистрированных кандидатов публикуется Центральной избирательной комиссией в СМИ не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.Предвыборная агитация начинается за 23 дня и прекращается за 24 часа до начала голосования. Запрещена публикация в СМИ результатов опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов за 24 часа до дня голосования.Голосование проводится с 8 до 19 часов. Участковые избирательные комиссии не позднее, чем за 25 дней до дня голосования должны через средства массовой информации или посредством информационных щитов уведомить избирателей о месте и времени голосования.Избиратель, не имеющий возможности проголосовать на своем избирательном участке, может заранее получить открепительное удостоверение для голосования на другом избирательном участке.Если избиратель не может прибыть на избирательный участок по состоянию здоровья, он должен в устной или письменной форме, лично либо через другое лицо, уведомить участковую избирательную комиссию о желании проголосовать за пределами помещения для голосования. Сделать это нужно не позднее, чем за сутки до дня выборов.Если в населенном пункте проживает менее 50 избирателей и требуется более часа, чтобы добраться до избирательного участка, окружная избирательная комиссия может организовать транспорт для избирателей.На избирательном участке член участковой избирательной комиссии маркирует большой палец левой руки избирателя с помощью безвредной невидимой жидкости методом опрыскивания. Для определения маркировки пальца при выдаче бюллетеня используется ультрафиолетовая лампа.В избирательном бюллетене для выборов президента в алфавитном порядке указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, основное место работы или род занятий кандидата в президенты, а также кем выдвинута кандидатура.Избиратель ставит отметку в избирательном бюллетене в квадрате справа от фамилии кандидата, за которого голосует. В случае если отметка стоит более чем в одном квадрате или не отмечен ни один квадрат, голос признается недействительным.Президент Азербайджана избирается большинством более половины голосов избирателей, участвующих в голосовании.Если такое большинство не набрано в первом туре голосования, то второй тур проводится во второе воскресенье после первого тура голосования. Информация о повторном голосовании публикуется в СМИ в течение двух дней после принятия Центральной избирательной комиссией соответствующего решения. Во втором туре голосования участвуют лишь два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре, либо два кандидата, следующие после кандидатов, набравших наибольшее число голосов и отозвавших свои кандидатуры.Кандидат, набравший во втором туре голосования большинство голосов, считается избранным президентом Азербайджана.Итоги выборов объявляются Конституционным судом республики в течение 14 дней после дня голосования.Если результаты выборов президента признаны Конституционным судом недействительными, по решению Центральной избирательной комиссии назначаются повторные выборы президента.В случае проведения внеочередных выборов президента Центральная избирательная комиссия вместе с решением о проведении внеочередных выборов президента определяет и публикует сроки осуществления избирательных действий. При этом сроки могут быть сокращены не более чем в два раза.Избранный президент Азербайджана в течение трех дней, начиная со дня объявления итогов выборов, приносит присягу в присутствии судей Конституционного суда. С этого дня он считается приступившим к исполнению своих полномочий.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, азербайджан