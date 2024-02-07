https://ria.ru/20240207/avto-1925967482.html

Компания из Китая переименовала внедорожник в "Паладин" для продаж в России

Компания из Китая переименовала внедорожник в "Паладин" для продаж в России - РИА Новости, 07.02.2024

Компания из Китая переименовала внедорожник в "Паладин" для продаж в России

Китайская Sinomach решила изменить название своего внедорожника Oting Paladin для российского рынка: оно будет на кириллице - "Паладин", продажи новинки всё так РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:21

2024-02-07T16:21

2024-02-07T16:21

россия

китай

экономика

авто

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китайская Sinomach решила изменить название своего внедорожника Oting Paladin для российского рынка: оно будет на кириллице - "Паладин", продажи новинки всё так же запланированы на февраль, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. "В компании Sinomach Automobile приняли решение, что автомобиль Oting Paladin для российского рынка будет называться на русском языке "Паладин". Такой шаг направлен на укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китаем", - рассказали в пресс-службе. "Россия — первая страна, в которую Sinomach Automobile будет совершать экспортные операции. Поэтому мы приняли решение написать название первого автомобиля для России кириллицей", — добавил глава филиала "Гиперион лизинг" (подразделение Sinomach Automobile) Цзи Цзыюань. Внедорожник "Паладин" выпускается на платформе Nissan Terra. Компания подписала соответствующее дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan сроком на 5 лет. В версии для России автомобиль получил двухлитровый турбомотор Mitsubishi 4K31 (228 лошадиных сил) и восьмиступенчатый "автомат" ZF. Также в Sinomach подчеркнули, что планируют представить в РФ в 2024 году ещё две модели под брендом Oting. Будут ли названия новинок также на кириллице, не уточняется.

https://ria.ru/20240131/zapchasti-1924488536.html

https://ria.ru/20240112/tsentry-1921045266.html

россия

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, экономика, авто