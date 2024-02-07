https://ria.ru/20240207/avto-1925967482.html
Компания из Китая переименовала внедорожник в "Паладин" для продаж в России
Компания из Китая переименовала внедорожник в "Паладин" для продаж в России - РИА Новости, 07.02.2024
Компания из Китая переименовала внедорожник в "Паладин" для продаж в России
Китайская Sinomach решила изменить название своего внедорожника Oting Paladin для российского рынка: оно будет на кириллице - "Паладин", продажи новинки всё так РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:21
2024-02-07T16:21
2024-02-07T16:21
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китай
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китайская Sinomach решила изменить название своего внедорожника Oting Paladin для российского рынка: оно будет на кириллице - "Паладин", продажи новинки всё так же запланированы на февраль, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. "В компании Sinomach Automobile приняли решение, что автомобиль Oting Paladin для российского рынка будет называться на русском языке "Паладин". Такой шаг направлен на укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китаем", - рассказали в пресс-службе. "Россия — первая страна, в которую Sinomach Automobile будет совершать экспортные операции. Поэтому мы приняли решение написать название первого автомобиля для России кириллицей", — добавил глава филиала "Гиперион лизинг" (подразделение Sinomach Automobile) Цзи Цзыюань. Внедорожник "Паладин" выпускается на платформе Nissan Terra. Компания подписала соответствующее дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan сроком на 5 лет. В версии для России автомобиль получил двухлитровый турбомотор Mitsubishi 4K31 (228 лошадиных сил) и восьмиступенчатый "автомат" ZF. Также в Sinomach подчеркнули, что планируют представить в РФ в 2024 году ещё две модели под брендом Oting. Будут ли названия новинок также на кириллице, не уточняется.
https://ria.ru/20240131/zapchasti-1924488536.html
https://ria.ru/20240112/tsentry-1921045266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, экономика, авто
Россия, Китай, Экономика, Авто
Компания из Китая переименовала внедорожник в "Паладин" для продаж в России
Китайская Sinomach переименовала свой внедорожник в "Паладин" на кириллице
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китайская Sinomach решила изменить название своего внедорожника Oting Paladin для российского рынка: оно будет на кириллице - "Паладин", продажи новинки всё так же запланированы на февраль, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя.
"В компании Sinomach Automobile приняли решение, что автомобиль Oting Paladin для российского рынка будет называться на русском языке "Паладин". Такой шаг направлен на укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китаем", - рассказали в пресс-службе.
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"Россия — первая страна, в которую Sinomach Automobile будет совершать экспортные операции. Поэтому мы приняли решение написать название первого автомобиля для России кириллицей", — добавил глава филиала "Гиперион лизинг" (подразделение Sinomach Automobile) Цзи Цзыюань.
Внедорожник "Паладин" выпускается на платформе Nissan Terra. Компания подписала соответствующее дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan сроком на 5 лет. В версии для России автомобиль получил двухлитровый турбомотор Mitsubishi 4K31 (228 лошадиных сил) и восьмиступенчатый "автомат" ZF.
Также в Sinomach подчеркнули, что планируют представить в РФ в 2024 году ещё две модели под брендом Oting. Будут ли названия новинок также на кириллице, не уточняется.
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