https://ria.ru/20240207/aviatsiya-1925973492.html
Россия способна выпускать современную авиатехнику, заявил Путин
Россия способна выпускать современную авиатехнику, заявил Путин - РИА Новости, 07.02.2024
Россия способна выпускать современную авиатехнику, заявил Путин
Россия способна выпускать линейку современной авиатехники, нужно обновлять авиапарк, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:45
2024-02-07T16:45
2024-02-07T16:56
россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия способна выпускать линейку современной авиатехники, нужно обновлять авиапарк, заявил президент РФ Владимир Путин."Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолетов. И Россия в их числе. У нас сверстаны масштабные планы в этой сфере", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин отметил, что он рассчитывает услышать не только прогнозы по объемам воздушных перевозок, но и то, какие меры планируется принять для укрепления авиационной инфраструктуры, для увеличения и обновления парка воздушных судов. "Непростая задача. Отдаю себе в этом отчет. Но тем не мене, мы должны интенсивно надо этим работать", - сказал президент.
https://ria.ru/20230719/putin-1885158627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, владимир путин
Россия, Технологии, Владимир Путин
Россия способна выпускать современную авиатехнику, заявил Путин
Путин призвал обновлять авиапарк за счет современной российской техники
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия способна выпускать линейку современной авиатехники, нужно обновлять авиапарк, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолетов. И Россия в их числе. У нас сверстаны масштабные планы в этой сфере", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что он рассчитывает услышать не только прогнозы по объемам воздушных перевозок, но и то, какие меры планируется принять для укрепления авиационной инфраструктуры, для увеличения и обновления парка воздушных судов. "Непростая задача. Отдаю себе в этом отчет. Но тем не мене, мы должны интенсивно надо этим работать", - сказал президент.
Путин вспомнил, как "ругался" с Савельевым из-за российских самолетов