https://ria.ru/20240207/aviatsiya-1925973492.html

Россия способна выпускать современную авиатехнику, заявил Путин

Россия способна выпускать современную авиатехнику, заявил Путин - РИА Новости, 07.02.2024

Россия способна выпускать современную авиатехнику, заявил Путин

Россия способна выпускать линейку современной авиатехники, нужно обновлять авиапарк, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:45

2024-02-07T16:45

2024-02-07T16:56

россия

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия способна выпускать линейку современной авиатехники, нужно обновлять авиапарк, заявил президент РФ Владимир Путин."Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолетов. И Россия в их числе. У нас сверстаны масштабные планы в этой сфере", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин отметил, что он рассчитывает услышать не только прогнозы по объемам воздушных перевозок, но и то, какие меры планируется принять для укрепления авиационной инфраструктуры, для увеличения и обновления парка воздушных судов. "Непростая задача. Отдаю себе в этом отчет. Но тем не мене, мы должны интенсивно надо этим работать", - сказал президент.

https://ria.ru/20230719/putin-1885158627.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, технологии, владимир путин