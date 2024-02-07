https://ria.ru/20240207/aviadeboshir-1925833976.html

Пытавшемуся пробиться к пилотам авиадебоширу дали 2,5 года колонии

Пытавшемуся пробиться к пилотам авиадебоширу дали 2,5 года колонии - РИА Новости, 07.02.2024

Пытавшемуся пробиться к пилотам авиадебоширу дали 2,5 года колонии

Два с половиной года колонии получил авиадебошир из Барнаула, пытавшийся попасть в кабину пилотов и применивший насилие к бортпроводнику, сообщают в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:00

2024-02-07T05:00

2024-02-07T05:00

барнаул

алтайский край

происшествия

западно-сибирская транспортная прокуратура

россия

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БАРНАУЛ, 7 фев - РИА Новости. Два с половиной года колонии получил авиадебошир из Барнаула, пытавшийся попасть в кабину пилотов и применивший насилие к бортпроводнику, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. "Индустриальный районный суд города Барнаула Алтайского края постановил приговор по уголовному делу в отношении жителя Алтайского края. Он признан виновным по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. В суде установлено, что около года назад пьяный пассажир рейса авиакомпании "Победа", следовавшего по маршруту Москва-Барнаул, привлекал к себе внимание и грубо нарушил общественный порядок. "Из хулиганских побуждений он попытался проникнуть в кабину пилотов самолета, применив насилие к бортпроводнику, попытавшемуся прекратить его противоправные действия, тем самым создал ситуацию, угрожающую безопасности полета. С учетом позиции барнаульского транспортного прокурора суд назначил виновному наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - уточняют в ведомстве.

https://ria.ru/20240119/arest-1922382062.html

барнаул

алтайский край

россия

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барнаул, алтайский край, происшествия, западно-сибирская транспортная прокуратура, россия