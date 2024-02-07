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Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты - РИА Новости, 07.02.2024
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16:45 07.02.2024 (обновлено: 17:03 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/aviabilety-1925973800.html
Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты
Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты - РИА Новости, 07.02.2024
Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты
Президент России Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в стране. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:45
2024-02-07T17:03
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в стране."Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Эти вопросы должны быть в приоритете как у перевозчиков, так и у министерства транспорта, да и других профильных ведомств", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что развитие аэродромной инфраструктуры не должно приводить к росту цен на билеты."Здесь важно, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не приводила к росту цен на авиабилеты", - сказал он.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты

Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в России

© РИА Новости / Илья ГорбуновПродажа авиабилетов
Продажа авиабилетов - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Илья Горбунов
Продажа авиабилетов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в стране.
«
"Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Эти вопросы должны быть в приоритете как у перевозчиков, так и у министерства транспорта, да и других профильных ведомств", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин подчеркнул, что развитие аэродромной инфраструктуры не должно приводить к росту цен на билеты.
"Здесь важно, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не приводила к росту цен на авиабилеты", - сказал он.
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