https://ria.ru/20240207/aviabilety-1925973800.html
Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты
Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты - РИА Новости, 07.02.2024
Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты
Президент России Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в стране. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:45
2024-02-07T16:45
2024-02-07T17:03
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в стране."Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Эти вопросы должны быть в приоритете как у перевозчиков, так и у министерства транспорта, да и других профильных ведомств", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что развитие аэродромной инфраструктуры не должно приводить к росту цен на билеты."Здесь важно, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не приводила к росту цен на авиабилеты", - сказал он.
https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923472297.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты
Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в России
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в стране.
«
"Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Эти вопросы должны быть в приоритете как у перевозчиков, так и у министерства транспорта, да и других профильных ведомств", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин подчеркнул, что развитие аэродромной инфраструктуры не должно приводить к росту цен на билеты.
"Здесь важно, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не приводила к росту цен на авиабилеты", - сказал он.
Путин пообещал рассмотреть вопрос субсидий на авиабилеты в Калининград