https://ria.ru/20240207/aviabilety-1925973800.html

Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты

Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты - РИА Новости, 07.02.2024

Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты

Президент России Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в стране. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:45

2024-02-07T16:45

2024-02-07T17:03

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в стране."Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Эти вопросы должны быть в приоритете как у перевозчиков, так и у министерства транспорта, да и других профильных ведомств", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что развитие аэродромной инфраструктуры не должно приводить к росту цен на билеты."Здесь важно, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не приводила к росту цен на авиабилеты", - сказал он.

https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923472297.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин