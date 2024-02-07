https://ria.ru/20240207/arktika-1925848454.html

Россия и Канада продолжают работу по Арктике, заявил посол Степанов

Россия и Канада продолжают работу по Арктике, заявил посол Степанов - РИА Новости, 07.02.2024

Россия и Канада продолжают работу по Арктике, заявил посол Степанов

Арктика остается одной из точек соприкосновения Канады и России, несмотря на попытки стран Запада саботировать полноценную работу Арктического совета, заявил в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:42

2024-02-07T08:42

2024-02-07T08:42

россия

канада

оттава

олег степанов

арктический совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881920570_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_14d0793cd25d5a4e7fd864a7bd7b8a90.jpg

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Арктика остается одной из точек соприкосновения Канады и России, несмотря на попытки стран Запада саботировать полноценную работу Арктического совета, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. Как рассказал посол в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата, российско-канадские отношения в целом сейчас находятся в "глубокой заморозке". С 2014 года Оттава взял курс на сворачивание многих форматов взаимодействия, добавил он, а оставшееся региональное, политологическое и академическое сотрудничество было "пущено под нож" с началом СВО. "Одной из точек соприкосновения Канады и России остается Арктика, несмотря на саботаж западниками полноценного функционирования Арктического совета. От географии не уйдешь. И если и когда нормализация нашего диалога начнется, не исключаю, что отправной точкой будет как раз арктическая", - допустил глава российской дипмиссии в Оттаве. Он воздержался от прогнозов относительно того, как в дальнейшем будут развиваться двухсторонние отношения РФ и Канады, отметив, что в данном вопросе "велик фактор непредсказуемости". "Ничего исключать нельзя. При любом развитии будем руководствоваться российскими интересами", - подчеркнул российский посол.

https://ria.ru/20240206/arktika-1925664990.html

https://ria.ru/20240107/voyna-1920001224.html

россия

канада

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, канада, оттава, олег степанов, арктический совет