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Россия и Канада продолжают работу по Арктике, заявил посол Степанов - РИА Новости, 07.02.2024
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08:42 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/arktika-1925848454.html
Россия и Канада продолжают работу по Арктике, заявил посол Степанов
Россия и Канада продолжают работу по Арктике, заявил посол Степанов - РИА Новости, 07.02.2024
Россия и Канада продолжают работу по Арктике, заявил посол Степанов
Арктика остается одной из точек соприкосновения Канады и России, несмотря на попытки стран Запада саботировать полноценную работу Арктического совета, заявил в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:42
2024-02-07T08:42
россия
канада
оттава
олег степанов
арктический совет
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Арктика остается одной из точек соприкосновения Канады и России, несмотря на попытки стран Запада саботировать полноценную работу Арктического совета, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. Как рассказал посол в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата, российско-канадские отношения в целом сейчас находятся в "глубокой заморозке". С 2014 года Оттава взял курс на сворачивание многих форматов взаимодействия, добавил он, а оставшееся региональное, политологическое и академическое сотрудничество было "пущено под нож" с началом СВО. "Одной из точек соприкосновения Канады и России остается Арктика, несмотря на саботаж западниками полноценного функционирования Арктического совета. От географии не уйдешь. И если и когда нормализация нашего диалога начнется, не исключаю, что отправной точкой будет как раз арктическая", - допустил глава российской дипмиссии в Оттаве. Он воздержался от прогнозов относительно того, как в дальнейшем будут развиваться двухсторонние отношения РФ и Канады, отметив, что в данном вопросе "велик фактор непредсказуемости". "Ничего исключать нельзя. При любом развитии будем руководствоваться российскими интересами", - подчеркнул российский посол.
https://ria.ru/20240206/arktika-1925664990.html
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россия, канада, оттава, олег степанов, арктический совет
Россия, Канада, Оттава, Олег Степанов, Арктический совет
Россия и Канада продолжают работу по Арктике, заявил посол Степанов

Посол Степанов: Запад пытается саботировать работу Арктического совета

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЛедники острова Брюса архипелага Земля Франца-Иосифа
Ледники острова Брюса архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Ледники острова Брюса архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Арктика остается одной из точек соприкосновения Канады и России, несмотря на попытки стран Запада саботировать полноценную работу Арктического совета, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов.
Как рассказал посол в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата, российско-канадские отношения в целом сейчас находятся в "глубокой заморозке". С 2014 года Оттава взял курс на сворачивание многих форматов взаимодействия, добавил он, а оставшееся региональное, политологическое и академическое сотрудничество было "пущено под нож" с началом СВО.
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"Одной из точек соприкосновения Канады и России остается Арктика, несмотря на саботаж западниками полноценного функционирования Арктического совета. От географии не уйдешь. И если и когда нормализация нашего диалога начнется, не исключаю, что отправной точкой будет как раз арктическая", - допустил глава российской дипмиссии в Оттаве.
Он воздержался от прогнозов относительно того, как в дальнейшем будут развиваться двухсторонние отношения РФ и Канады, отметив, что в данном вопросе "велик фактор непредсказуемости".
"Ничего исключать нельзя. При любом развитии будем руководствоваться российскими интересами", - подчеркнул российский посол.
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