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Власти Аргентины обвинили губернаторов в отправке реформ Милея на доработку
Власти Аргентины обвинили губернаторов в отправке реформ Милея на доработку - РИА Новости, 07.02.2024
Власти Аргентины обвинили губернаторов в отправке реформ Милея на доработку
Президент Аргентины Хавьер Милей обвинил губернаторов в том, что его реформы были возвращены на доработку в комиссии нижней палаты парламента, следует из... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:57
2024-02-07T02:57
2024-02-07T02:57
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей обвинил губернаторов в том, что его реформы были возвращены на доработку в комиссии нижней палаты парламента, следует из сообщения его пресс-офиса. "Во вторник губернаторы приняли решение уничтожить "Закон об основах для свободы аргентинцев" (объединяющий нововведения властей - ред.) (при голосовании) по статьям, после того как решили поддержать его. Они решили повернуться спиной к аргентинцам и не дать правительству получить инструменты для решения структурных проблем Аргентины", - говорится в сообщении. "Закон вернется на обсуждение, когда они поймут, что это народу он нужен, а не правительству", - добавили в пресс-офисе. Во вторник палата депутатов вернула на доработку в комиссии реформы Милея - разногласия среди народных избранников вызвала, в частности, глава закона о приватизации госкомпаний. Реформы были в целом одобрены 2 февраля. Во вторник началось их постатейное рассмотрение.
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аргентина, в мире, хавьер милей
Аргентина, В мире, Хавьер Милей
Власти Аргентины обвинили губернаторов в отправке реформ Милея на доработку
Власти Аргентины обвинили губернаторов в возвращении реформ Милея на доработку
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей обвинил губернаторов в том, что его реформы были возвращены на доработку в комиссии нижней палаты парламента, следует из сообщения его пресс-офиса.
«
"Во вторник губернаторы приняли решение уничтожить "Закон об основах для свободы аргентинцев" (объединяющий нововведения властей - ред.) (при голосовании) по статьям, после того как решили поддержать его. Они решили повернуться спиной к аргентинцам и не дать правительству получить инструменты для решения структурных проблем Аргентины", - говорится в сообщении.
"Закон вернется на обсуждение, когда они поймут, что это народу он нужен, а не правительству", - добавили в пресс-офисе.
Во вторник палата депутатов вернула на доработку в комиссии реформы Милея - разногласия среди народных избранников вызвала, в частности, глава закона о приватизации госкомпаний.
Реформы были в целом одобрены 2 февраля. Во вторник началось их постатейное рассмотрение.
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