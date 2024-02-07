https://ria.ru/20240207/argentina-1925828080.html
К протесту у здания конгресса Аргентины присоединились автомобилисты
К протесту у здания конгресса Аргентины присоединились автомобилисты - РИА Новости, 07.02.2024
К протесту у здания конгресса Аргентины присоединились автомобилисты
Водители машин, проезжающих мимо здания конгресса Аргентины, присоединились к протесту против реформ президента Хавьера Милея, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:41
2024-02-07T02:41
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Водители машин, проезжающих мимо здания конгресса Аргентины, присоединились к протесту против реформ президента Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. Гудки, крики в поддержку собравшихся из автомобилей и плакаты, развешанные на стеклах машин - таким своеобразным способом водители влились в манифестацию. "Аргентина в опасности", "(Министр безопасности Патрисия) Буллрич, хватит подавлять!", "Долой президентский чрезвычайный указ!" - с такими транспарантами проезжают водители под одобрительный крик толпы. Ранее во вторник палата депутатов Аргентины, рассматривавшая постатейно реформы президента, вернула их на обсуждение в комиссии - разногласия среди народных избранников вызвала глава закона о приватизации госкомпаний, сообщила газета Nacion.
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аргентина, в мире
К протесту у здания конгресса Аргентины присоединились автомобилисты
К протесту против реформ Милея у конгресса Аргентины примкнули автомобилисты
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Водители машин, проезжающих мимо здания конгресса Аргентины, присоединились к протесту против реформ президента Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости.
Гудки, крики в поддержку собравшихся из автомобилей и плакаты, развешанные на стеклах машин - таким своеобразным способом водители влились в манифестацию.
"Аргентина в опасности", "(Министр безопасности Патрисия) Буллрич, хватит подавлять!", "Долой президентский чрезвычайный указ!" - с такими транспарантами проезжают водители под одобрительный крик толпы.
Ранее во вторник палата депутатов Аргентины, рассматривавшая постатейно реформы президента, вернула их на обсуждение в комиссии - разногласия среди народных избранников вызвала глава закона о приватизации госкомпаний, сообщила газета Nacion.
Пакет реформ Милея отправлен на доработку, сообщили СМИ