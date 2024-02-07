https://ria.ru/20240207/argentina-1925828080.html

К протесту у здания конгресса Аргентины присоединились автомобилисты

К протесту у здания конгресса Аргентины присоединились автомобилисты - РИА Новости, 07.02.2024

К протесту у здания конгресса Аргентины присоединились автомобилисты

Водители машин, проезжающих мимо здания конгресса Аргентины, присоединились к протесту против реформ президента Хавьера Милея, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T02:41

2024-02-07T02:41

2024-02-07T02:41

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Водители машин, проезжающих мимо здания конгресса Аргентины, присоединились к протесту против реформ президента Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. Гудки, крики в поддержку собравшихся из автомобилей и плакаты, развешанные на стеклах машин - таким своеобразным способом водители влились в манифестацию. "Аргентина в опасности", "(Министр безопасности Патрисия) Буллрич, хватит подавлять!", "Долой президентский чрезвычайный указ!" - с такими транспарантами проезжают водители под одобрительный крик толпы. Ранее во вторник палата депутатов Аргентины, рассматривавшая постатейно реформы президента, вернула их на обсуждение в комиссии - разногласия среди народных избранников вызвала глава закона о приватизации госкомпаний, сообщила газета Nacion.

https://ria.ru/20240207/reformy-1925826302.html

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