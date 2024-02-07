https://ria.ru/20240207/argentina-1925823950.html
К зданию конгресса Аргентины на фоне расширения митинга стягивают полицию
К зданию конгресса Аргентины на фоне расширения митинга стягивают полицию - РИА Новости, 07.02.2024
К зданию конгресса Аргентины на фоне расширения митинга стягивают полицию
Полиция стягивается к зданию конгресса Аргентины в центре Буэнос-Айреса, где уже сотни человек протестуют против реформ президента, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T01:17
2024-02-07T01:17
2024-02-07T01:17
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Полиция стягивается к зданию конгресса Аргентины в центре Буэнос-Айреса, где уже сотни человек протестуют против реформ президента, передает корреспондент РИА Новости. Полицейские без спецсредств и экипировки выстроились между протестующими и проезжей частью. Согласно новым правилам властей Аргентины, если манифестанты перекроют проезжую часть, то полиция имеет право применить силу. На прошлой неделе во время рассмотрения нижней палатой парламента реформ несколько дней шли акции протеста со стороны несогласных с нововведениями граждан. Каждый раз акции заканчивались вмешательством полиции, которая активно применяла газ, резиновые пули и порой водометы. От действий полиции пострадал не один десяток граждан, а также журналисты. Второго февраля нижняя палата парламента, несмотря на акции протеста, одобрила сильно урезанный вариант законопроекта о реформах президента Хавьера Милея. Власти, чтобы документ был принят, изъяли из него многие спорные моменты. Ряд из них будет оформлен отдельными законами. Новое заседание проходит во вторник. Несмотря на поддержку закона в целом, депутатам предстоит проголосовать по отдельным его статьям. После этого документ поступит на рассмотрение сената.
https://ria.ru/20240206/zhurnalisty-1925813301.html
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аргентина, в мире
К зданию конгресса Аргентины на фоне расширения митинга стягивают полицию
К зданию конгресса Аргентины, где протестуют сотни человек, стягивают полицию
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Полиция стягивается к зданию конгресса Аргентины в центре Буэнос-Айреса, где уже сотни человек протестуют против реформ президента, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские без спецсредств и экипировки выстроились между протестующими и проезжей частью.
В Аргентине журналисты протестовали против действий полиции
Согласно новым правилам властей Аргентины, если манифестанты перекроют проезжую часть, то полиция имеет право применить силу.
На прошлой неделе во время рассмотрения нижней палатой парламента реформ несколько дней шли акции протеста со стороны несогласных с нововведениями граждан. Каждый раз акции заканчивались вмешательством полиции, которая активно применяла газ, резиновые пули и порой водометы. От действий полиции пострадал не один десяток граждан, а также журналисты.
Второго февраля нижняя палата парламента, несмотря на акции протеста, одобрила сильно урезанный вариант законопроекта о реформах президента Хавьера Милея. Власти, чтобы документ был принят, изъяли из него многие спорные моменты. Ряд из них будет оформлен отдельными законами.
Новое заседание проходит во вторник. Несмотря на поддержку закона в целом, депутатам предстоит проголосовать по отдельным его статьям. После этого документ поступит на рассмотрение сената.
Милей рассказал о будущем экономики Аргентины