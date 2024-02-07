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В Москве арестовали начальницу отдела налоговой инспекции
В Москве арестовали начальницу отдела налоговой инспекции - РИА Новости, 07.02.2024
В Москве арестовали начальницу отдела налоговой инспекции
Басманный суд арестовал начальницу одного из отделов ИФНС №30 по Москве за получение взятки, сообщили РИА Новости в суде в среду. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:52
2024-02-07T17:52
2024-02-07T17:52
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Басманный суд арестовал начальницу одного из отделов ИФНС №30 по Москве за получение взятки, сообщили РИА Новости в суде в среду. "Постановлением суда мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 30 по городу Москве Лактюхиной Юлии Юрьевны", - сказали в суде. Срок ареста установлен до 15 марта. По данным суда, ей вменяется часть 5 статьи 290 УК РФ (получения взятки в крупном размере). Сумма взятки и фабула дела не уточняются, но, судя по квалификации, речь о сумме между 150 тысячами и 1 миллионом рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали начальницу отдела налоговой инспекции
Суд арестовал начальницу отдела налоговой инспекции в Москве за получение взятки