https://ria.ru/20240207/arest-1925994527.html

В Москве арестовали начальницу отдела налоговой инспекции

В Москве арестовали начальницу отдела налоговой инспекции - РИА Новости, 07.02.2024

В Москве арестовали начальницу отдела налоговой инспекции

Басманный суд арестовал начальницу одного из отделов ИФНС №30 по Москве за получение взятки, сообщили РИА Новости в суде в среду. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:52

2024-02-07T17:52

2024-02-07T17:52

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Басманный суд арестовал начальницу одного из отделов ИФНС №30 по Москве за получение взятки, сообщили РИА Новости в суде в среду. "Постановлением суда мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 30 по городу Москве Лактюхиной Юлии Юрьевны", - сказали в суде. Срок ареста установлен до 15 марта. По данным суда, ей вменяется часть 5 статьи 290 УК РФ (получения взятки в крупном размере). Сумма взятки и фабула дела не уточняются, но, судя по квалификации, речь о сумме между 150 тысячами и 1 миллионом рублей.

https://ria.ru/20240206/vzyatki-1925596025.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия