https://ria.ru/20240207/andreev-1925861340.html

Сергей Андреев: в Польше царит атмосфера русофобии, охота на ведьм

Сергей Андреев: в Польше царит атмосфера русофобии, охота на ведьм - РИА Новости, 07.02.2024

Сергей Андреев: в Польше царит атмосфера русофобии, охота на ведьм

Осенняя смена правительства Польши не привела к существенным изменениям в отношениях Варшавы с Москвой. Под руководством Дональда Туска продолжается война с... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:00

2024-02-07T12:00

2024-02-07T12:00

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Осенняя смена правительства Польши не привела к существенным изменениям в отношениях Варшавы с Москвой. Под руководством Дональда Туска продолжается война с исторической памятью, нагнетается шпиономания, генералы и чиновники призывают готовиться к войне с Россией. О нынешнем состоянии дел между Россией и Польшей в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ Сергей Андреев.— Сергей Вадимович, произошли ли какие-либо изменения в отношениях с польской стороной, ощущаются ли такие сигналы после смены правительства Польши?— При новом правительстве Польши, приведенном к присяге 13 декабря 2023 года, ситуация в российско-польских отношениях остается без существенных изменений.Собственно, ничего иного мы и не ожидали, поскольку в части подходов к отношениям с Россией между прежними национал-консервативными властями Польши во главе с партией "Право и справедливость" (PiS) и нынешними — либерально-левой коалицией — принципиальных различий не видим.Показательные сигналы поступают на военно-мемориальном направлении: не видно никаких признаков отказа польской стороны от войны с памятниками советским воинам-освободителям, которая, напомню, началась еще при прошлом либеральном правительстве нынешнего премьер-министра Дональда Туска весной 2014 года. Не отказываются новые польские власти и от планов своих предшественников требовать от России компенсацию за ущерб, якобы нанесенный Польше Советским Союзом в период Второй мировой войны. Абсурдность самой постановки этого вопроса, при том что Польшу от исчезновения с карты мира спасла победа СССР над нацистской Германией, наших польских непартнеров нисколько не смущает.МИД Польши "не рекомендовал" нам проводить возложение цветов на советском воинском мемориале в Варшаве в 79-ю годовщину ее освобождения 17 января, так как, мол, "занятие" Варшавы Красной Армией в 1945 году "освобождением не считается", а сама такая церемония в нынешних условиях "была бы недружественным актом в отношении Польши и Украины". Естественно, мы такие рекомендации оставляем без внимания. Сами польские власти годовщины освобождения Красной Армией Варшавы, Кракова и других польских городов демонстративно игнорируют. На мероприятия по случаю 79-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау российских представителей не пригласили, о том, что освобождала его Красная Армия, старательно не вспоминали.— С какими проблемами сталкиваются граждане России в Польше?— Прежде всего, российским гражданам проблематично попасть в Польшу. Во-первых, польские власти наложили запрет на въезд в свою страну наших сограждан с туристическими, деловыми, культурными и спортивными целями. Во-вторых, между нашими странами отсутствует прямое пассажирское железнодорожное и авиасообщение. В Польшу не впускают легковые автомобили (с числом пассажиров до 9 человек, не считая водителя) с российскими номерными знаками — то есть въехать можно только пассажирским автобусом или на автомобиле с иностранными номерами.Для тех же россиян, которые так или иначе находятся в Польше, дискомфорт создает прежде всего общая атмосфера русофобии, охоты на ведьм, шпиономании, которая нагнетается с подачи властей, политических и интеллектуальных элит, подавляющего большинства СМИ. Постоянно пополняется польский национальный санкционный список, в который вносятся в основном российские предприниматели и компании с российским капиталом, работавшие на польском рынке.Вместе с тем на межличностном, бытовом уровне общение между российскими и польскими гражданами, как правило, складывается нормально, хотя, конечно, случаются и враждебные проявления.— Справляется ли сокращенный состав консульских сотрудников с помощью гражданам России?— В консульском отделе посольства, генконсульствах в Гданьске, Кракове, Познани работают высококвалифицированные опытные сотрудники. Со своими задачами они справляются должным образом и в полном объеме.— Что, по вашему мнению, означает расформирование комиссии по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года и признание выводов комиссии Миллера?— Так называемая подкомиссия по повторному расследованию смоленской катастрофы была учреждена в начале 2016 года после прихода к власти PiS. Перед ней изначально ставилась задача найти подтверждение того, что вину за гибель в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года президента Польши Леха Качиньского и сопровождавших его лиц несут тогдашнее польское правительство во главе с Дональдом Туском и российские власти. Подкомиссия подготовила доклад на эту тему, который, однако, никто в мире, кроме его авторов и самых истовых поборников теории заговора, всерьез не воспринял.Как только Туск вернулся в кресло премьера, его правительство распустило подкомиссию, подтвердив доверие к выводам комиссии Миллера, которая еще в 2011 году — так же, как и наш Межгосударственный авиационный комитет — признала, что самолет разбился из-за ошибок экипажа в сложных погодных условиях. Понятно, что новые польские власти в данном случае прежде всего отбивали обвинения в собственный адрес, а уже заодно по умолчанию дезавуировали и бредовые инсинуации на наш счет.Отмечу, что расследование завершено только по линии авиационных властей. Польская прокуратура дело закрывать по-прежнему не торопится. Соответственно, продолжает заниматься им и наш Следственный комитет.В соответствии с российским законодательством, до завершения всех процессуальных действий в распоряжении российского следствия должны оставаться в качестве вещественных доказательств по делу и обломки разбившегося польского самолета.— На каком этапе в настоящее время находятся вопросы незаконного изъятия российской недвижимости в Польше, изъятия денег со счетов российского диппредставительства?— С новыми польскими властями разговора на эти темы пока не случилось. Каких-то признаков того, что они намерены вернуться к соблюдению Венской конвенции о дипломатических сношениях и обеспечить неприкосновенность российской дипломатической недвижимости и финансовых средств посольства и торгпредства России, незаконно изъятых польской прокуратурой под абсурдным предлогом, пока не наблюдается.— Предоставила ли наконец польская сторона какие-либо доказательства российской принадлежности ракеты, якобы нарушавшей воздушное пространство Польши в декабре?— В ответ на голословные обвинения польской стороны посольство нотой официально запросило от МИД Польши соответствующие доказательства. Ответа нет, и думаю, что, как это уже давно стало привычным в практике наших отношений с западными непартнерами, действительных доказательств мы от них так и не дождемся.— Каковы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Польши в 2023 году? Какими товарами Россия и Польша продолжают торговать?— За 11 месяцев 2023 года (данных за весь год пока нет) товарооборот между нашими странами составил 6 миллиардов долларов с небольшим — на 70% меньше, чем за тот же период 2022 года. Сокращение произошло в основном в результате отказа Польши от импорта российских энергоносителей. За исключением наших нефти, газа, угля взаимные поставки традиционные: из России — минеральное сырье, удобрения, древесина, металлы, пластмассы; из Польши — химическая продукция, машины и оборудование, готовые пищевые продукты.— Как обстоит ситуация с физической безопасностью российских дипломатов, дипломатических объектов?— Обстановка вокруг российских загранучреждений в Польше — посольства, торгпредства, генконсульств — неблагоприятная, как, впрочем, и в других недружественных государствах коллективного Запада. Наши сотрудники и члены их семей соблюдают необходимые требования безопасности, местная полиция старается не допускать враждебных действий против наших объектов, и до сих пор каких-либо серьезных инцидентов с нанесением вреда здоровью людей или значимого материального ущерба удавалось избегать, хотя случалось разное — бросали пакеты с краской, бутылки с зажигательным веществом (к счастью, не загорелись), стреляли по окнам пульками из пневматики, присылали по почте якобы ядовитый порошок и муляж взрывного устройства, угрозы и так далее. Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено.Самыми чувствительными для нас были высылка польскими властями45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры — большей части оперативного состава — в марте 2022 года и противоправный захват школы при посольстве в апреле 2023 года. Но ничего — перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях, организовали полноценную работу школы в резервных помещениях.По моим ощущениям, за прошедшие годы коллективы российских загранучреждений в Польше привыкли действовать в довольно специфических условиях, которые, однако, не способны поколебать нашу уверенность в своей правоте и настрой на профессиональную, добросовестную работу.

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https://ria.ru/20240123/polsha-1922938562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, россия, польша, варшава, сергей андреев, лех качиньский