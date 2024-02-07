https://ria.ru/20240207/andreev-1925861340.html
Сергей Андреев: в Польше царит атмосфера русофобии, охота на ведьм
Сергей Андреев: в Польше царит атмосфера русофобии, охота на ведьм - РИА Новости, 07.02.2024
Сергей Андреев: в Польше царит атмосфера русофобии, охота на ведьм
Осенняя смена правительства Польши не привела к существенным изменениям в отношениях Варшавы с Москвой. Под руководством Дональда Туска продолжается война с... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:00
2024-02-07T12:00
2024-02-07T12:00
интервью - авторы
интервью
россия
польша
варшава
сергей андреев
лех качиньский
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Осенняя смена правительства Польши не привела к существенным изменениям в отношениях Варшавы с Москвой. Под руководством Дональда Туска продолжается война с исторической памятью, нагнетается шпиономания, генералы и чиновники призывают готовиться к войне с Россией. О нынешнем состоянии дел между Россией и Польшей в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ Сергей Андреев.— Сергей Вадимович, произошли ли какие-либо изменения в отношениях с польской стороной, ощущаются ли такие сигналы после смены правительства Польши?— При новом правительстве Польши, приведенном к присяге 13 декабря 2023 года, ситуация в российско-польских отношениях остается без существенных изменений.Собственно, ничего иного мы и не ожидали, поскольку в части подходов к отношениям с Россией между прежними национал-консервативными властями Польши во главе с партией "Право и справедливость" (PiS) и нынешними — либерально-левой коалицией — принципиальных различий не видим.Показательные сигналы поступают на военно-мемориальном направлении: не видно никаких признаков отказа польской стороны от войны с памятниками советским воинам-освободителям, которая, напомню, началась еще при прошлом либеральном правительстве нынешнего премьер-министра Дональда Туска весной 2014 года. Не отказываются новые польские власти и от планов своих предшественников требовать от России компенсацию за ущерб, якобы нанесенный Польше Советским Союзом в период Второй мировой войны. Абсурдность самой постановки этого вопроса, при том что Польшу от исчезновения с карты мира спасла победа СССР над нацистской Германией, наших польских непартнеров нисколько не смущает.МИД Польши "не рекомендовал" нам проводить возложение цветов на советском воинском мемориале в Варшаве в 79-ю годовщину ее освобождения 17 января, так как, мол, "занятие" Варшавы Красной Армией в 1945 году "освобождением не считается", а сама такая церемония в нынешних условиях "была бы недружественным актом в отношении Польши и Украины". Естественно, мы такие рекомендации оставляем без внимания. Сами польские власти годовщины освобождения Красной Армией Варшавы, Кракова и других польских городов демонстративно игнорируют. На мероприятия по случаю 79-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау российских представителей не пригласили, о том, что освобождала его Красная Армия, старательно не вспоминали.— С какими проблемами сталкиваются граждане России в Польше?— Прежде всего, российским гражданам проблематично попасть в Польшу. Во-первых, польские власти наложили запрет на въезд в свою страну наших сограждан с туристическими, деловыми, культурными и спортивными целями. Во-вторых, между нашими странами отсутствует прямое пассажирское железнодорожное и авиасообщение. В Польшу не впускают легковые автомобили (с числом пассажиров до 9 человек, не считая водителя) с российскими номерными знаками — то есть въехать можно только пассажирским автобусом или на автомобиле с иностранными номерами.Для тех же россиян, которые так или иначе находятся в Польше, дискомфорт создает прежде всего общая атмосфера русофобии, охоты на ведьм, шпиономании, которая нагнетается с подачи властей, политических и интеллектуальных элит, подавляющего большинства СМИ. Постоянно пополняется польский национальный санкционный список, в который вносятся в основном российские предприниматели и компании с российским капиталом, работавшие на польском рынке.Вместе с тем на межличностном, бытовом уровне общение между российскими и польскими гражданами, как правило, складывается нормально, хотя, конечно, случаются и враждебные проявления.— Справляется ли сокращенный состав консульских сотрудников с помощью гражданам России?— В консульском отделе посольства, генконсульствах в Гданьске, Кракове, Познани работают высококвалифицированные опытные сотрудники. Со своими задачами они справляются должным образом и в полном объеме.— Что, по вашему мнению, означает расформирование комиссии по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года и признание выводов комиссии Миллера?— Так называемая подкомиссия по повторному расследованию смоленской катастрофы была учреждена в начале 2016 года после прихода к власти PiS. Перед ней изначально ставилась задача найти подтверждение того, что вину за гибель в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года президента Польши Леха Качиньского и сопровождавших его лиц несут тогдашнее польское правительство во главе с Дональдом Туском и российские власти. Подкомиссия подготовила доклад на эту тему, который, однако, никто в мире, кроме его авторов и самых истовых поборников теории заговора, всерьез не воспринял.Как только Туск вернулся в кресло премьера, его правительство распустило подкомиссию, подтвердив доверие к выводам комиссии Миллера, которая еще в 2011 году — так же, как и наш Межгосударственный авиационный комитет — признала, что самолет разбился из-за ошибок экипажа в сложных погодных условиях. Понятно, что новые польские власти в данном случае прежде всего отбивали обвинения в собственный адрес, а уже заодно по умолчанию дезавуировали и бредовые инсинуации на наш счет.Отмечу, что расследование завершено только по линии авиационных властей. Польская прокуратура дело закрывать по-прежнему не торопится. Соответственно, продолжает заниматься им и наш Следственный комитет.В соответствии с российским законодательством, до завершения всех процессуальных действий в распоряжении российского следствия должны оставаться в качестве вещественных доказательств по делу и обломки разбившегося польского самолета.— На каком этапе в настоящее время находятся вопросы незаконного изъятия российской недвижимости в Польше, изъятия денег со счетов российского диппредставительства?— С новыми польскими властями разговора на эти темы пока не случилось. Каких-то признаков того, что они намерены вернуться к соблюдению Венской конвенции о дипломатических сношениях и обеспечить неприкосновенность российской дипломатической недвижимости и финансовых средств посольства и торгпредства России, незаконно изъятых польской прокуратурой под абсурдным предлогом, пока не наблюдается.— Предоставила ли наконец польская сторона какие-либо доказательства российской принадлежности ракеты, якобы нарушавшей воздушное пространство Польши в декабре?— В ответ на голословные обвинения польской стороны посольство нотой официально запросило от МИД Польши соответствующие доказательства. Ответа нет, и думаю, что, как это уже давно стало привычным в практике наших отношений с западными непартнерами, действительных доказательств мы от них так и не дождемся.— Каковы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Польши в 2023 году? Какими товарами Россия и Польша продолжают торговать?— За 11 месяцев 2023 года (данных за весь год пока нет) товарооборот между нашими странами составил 6 миллиардов долларов с небольшим — на 70% меньше, чем за тот же период 2022 года. Сокращение произошло в основном в результате отказа Польши от импорта российских энергоносителей. За исключением наших нефти, газа, угля взаимные поставки традиционные: из России — минеральное сырье, удобрения, древесина, металлы, пластмассы; из Польши — химическая продукция, машины и оборудование, готовые пищевые продукты.— Как обстоит ситуация с физической безопасностью российских дипломатов, дипломатических объектов?— Обстановка вокруг российских загранучреждений в Польше — посольства, торгпредства, генконсульств — неблагоприятная, как, впрочем, и в других недружественных государствах коллективного Запада. Наши сотрудники и члены их семей соблюдают необходимые требования безопасности, местная полиция старается не допускать враждебных действий против наших объектов, и до сих пор каких-либо серьезных инцидентов с нанесением вреда здоровью людей или значимого материального ущерба удавалось избегать, хотя случалось разное — бросали пакеты с краской, бутылки с зажигательным веществом (к счастью, не загорелись), стреляли по окнам пульками из пневматики, присылали по почте якобы ядовитый порошок и муляж взрывного устройства, угрозы и так далее. Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено.Самыми чувствительными для нас были высылка польскими властями45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры — большей части оперативного состава — в марте 2022 года и противоправный захват школы при посольстве в апреле 2023 года. Но ничего — перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях, организовали полноценную работу школы в резервных помещениях.По моим ощущениям, за прошедшие годы коллективы российских загранучреждений в Польше привыкли действовать в довольно специфических условиях, которые, однако, не способны поколебать нашу уверенность в своей правоте и настрой на профессиональную, добросовестную работу.
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https://ria.ru/20231206/zapad-1913983101.html
https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925701177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью - авторы, интервью, россия, польша, варшава, сергей андреев, лех качиньский
Интервью - Авторы, Интервью, Россия, Польша, Варшава, Сергей Андреев, Лех Качиньский
Осенняя смена правительства Польши не привела к существенным изменениям в отношениях Варшавы с Москвой. Под руководством Дональда Туска продолжается война с исторической памятью, нагнетается шпиономания, генералы и чиновники призывают готовиться к войне с Россией. О нынешнем состоянии дел между Россией и Польшей в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ Сергей Андреев.
— Сергей Вадимович, произошли ли какие-либо изменения в отношениях с польской стороной, ощущаются ли такие сигналы после смены правительства Польши?
— При новом правительстве Польши, приведенном к присяге 13 декабря 2023 года, ситуация в российско-польских отношениях остается без существенных изменений.
Собственно, ничего иного мы и не ожидали, поскольку в части подходов к отношениям с Россией между прежними национал-консервативными властями Польши во главе с партией "Право и справедливость
" (PiS) и нынешними — либерально-левой коалицией — принципиальных различий не видим.
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Показательные сигналы поступают на военно-мемориальном направлении: не видно никаких признаков отказа польской стороны от войны с памятниками советским воинам-освободителям, которая, напомню, началась еще при прошлом либеральном правительстве нынешнего премьер-министра Дональда Туска весной 2014 года. Не отказываются новые польские власти и от планов своих предшественников требовать от России компенсацию за ущерб, якобы нанесенный Польше Советским Союзом в период Второй мировой войны. Абсурдность самой постановки этого вопроса, при том что Польшу от исчезновения с карты мира спасла победа СССР
над нацистской Германией
, наших польских непартнеров нисколько не смущает.
МИД Польши "не рекомендовал" нам проводить возложение цветов на советском воинском мемориале в Варшаве в 79-ю годовщину ее освобождения 17 января, так как, мол, "занятие" Варшавы Красной Армией в 1945 году "освобождением не считается", а сама такая церемония в нынешних условиях "была бы недружественным актом в отношении Польши и Украины". Естественно, мы такие рекомендации оставляем без внимания. Сами польские власти годовщины освобождения Красной Армией Варшавы, Кракова
и других польских городов демонстративно игнорируют. На мероприятия по случаю 79-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау российских представителей не пригласили, о том, что освобождала его Красная Армия, старательно не вспоминали.
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— С какими проблемами сталкиваются граждане России в Польше?
— Прежде всего, российским гражданам проблематично попасть в Польшу. Во-первых, польские власти наложили запрет на въезд в свою страну наших сограждан с туристическими, деловыми, культурными и спортивными целями. Во-вторых, между нашими странами отсутствует прямое пассажирское железнодорожное и авиасообщение. В Польшу не впускают легковые автомобили (с числом пассажиров до 9 человек, не считая водителя) с российскими номерными знаками — то есть въехать можно только пассажирским автобусом или на автомобиле с иностранными номерами.
Для тех же россиян, которые так или иначе находятся в Польше, дискомфорт создает прежде всего общая атмосфера русофобии, охоты на ведьм, шпиономании, которая нагнетается с подачи властей, политических и интеллектуальных элит, подавляющего большинства СМИ. Постоянно пополняется польский национальный санкционный список, в который вносятся в основном российские предприниматели и компании с российским капиталом, работавшие на польском рынке.
Вместе с тем на межличностном, бытовом уровне общение между российскими и польскими гражданами, как правило, складывается нормально, хотя, конечно, случаются и враждебные проявления.
— Справляется ли сокращенный состав консульских сотрудников с помощью гражданам России?
— В консульском отделе посольства, генконсульствах в Гданьске
, Кракове, Познани
работают высококвалифицированные опытные сотрудники. Со своими задачами они справляются должным образом и в полном объеме.
— Что, по вашему мнению, означает расформирование комиссии по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года и признание выводов комиссии Миллера?
— Так называемая подкомиссия по повторному расследованию смоленской катастрофы была учреждена в начале 2016 года после прихода к власти PiS. Перед ней изначально ставилась задача найти подтверждение того, что вину за гибель в авиакатастрофе под Смоленском
10 апреля 2010 года президента Польши Леха Качиньского
и сопровождавших его лиц несут тогдашнее польское правительство во главе с Дональдом Туском и российские власти. Подкомиссия подготовила доклад на эту тему, который, однако, никто в мире, кроме его авторов и самых истовых поборников теории заговора, всерьез не воспринял.
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Как только Туск вернулся в кресло премьера, его правительство распустило подкомиссию, подтвердив доверие к выводам комиссии Миллера, которая еще в 2011 году — так же, как и наш Межгосударственный авиационный комитет
— признала, что самолет разбился из-за ошибок экипажа в сложных погодных условиях. Понятно, что новые польские власти в данном случае прежде всего отбивали обвинения в собственный адрес, а уже заодно по умолчанию дезавуировали и бредовые инсинуации на наш счет.
Отмечу, что расследование завершено только по линии авиационных властей. Польская прокуратура дело закрывать по-прежнему не торопится. Соответственно, продолжает заниматься им и наш Следственный комитет.
В соответствии с российским законодательством, до завершения всех процессуальных действий в распоряжении российского следствия должны оставаться в качестве вещественных доказательств по делу и обломки разбившегося польского самолета.
— На каком этапе в настоящее время находятся вопросы незаконного изъятия российской недвижимости в Польше, изъятия денег со счетов российского диппредставительства?
— С новыми польскими властями разговора на эти темы пока не случилось. Каких-то признаков того, что они намерены вернуться к соблюдению Венской конвенции о дипломатических сношениях и обеспечить неприкосновенность российской дипломатической недвижимости и финансовых средств посольства и торгпредства России, незаконно изъятых польской прокуратурой под абсурдным предлогом, пока не наблюдается.
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— Предоставила ли наконец польская сторона какие-либо доказательства российской принадлежности ракеты, якобы нарушавшей воздушное пространство Польши в декабре?
— В ответ на голословные обвинения польской стороны посольство нотой официально запросило от МИД Польши соответствующие доказательства. Ответа нет, и думаю, что, как это уже давно стало привычным в практике наших отношений с западными непартнерами, действительных доказательств мы от них так и не дождемся.
— Каковы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Польши в 2023 году? Какими товарами Россия и Польша продолжают торговать?
— За 11 месяцев 2023 года (данных за весь год пока нет) товарооборот между нашими странами составил 6 миллиардов долларов с небольшим — на 70% меньше, чем за тот же период 2022 года. Сокращение произошло в основном в результате отказа Польши от импорта российских энергоносителей. За исключением наших нефти, газа, угля взаимные поставки традиционные: из России — минеральное сырье, удобрения, древесина, металлы, пластмассы; из Польши — химическая продукция, машины и оборудование, готовые пищевые продукты.
— Как обстоит ситуация с физической безопасностью российских дипломатов, дипломатических объектов?
— Обстановка вокруг российских загранучреждений в Польше — посольства, торгпредства, генконсульств — неблагоприятная, как, впрочем, и в других недружественных государствах коллективного Запада. Наши сотрудники и члены их семей соблюдают необходимые требования безопасности, местная полиция старается не допускать враждебных действий против наших объектов, и до сих пор каких-либо серьезных инцидентов с нанесением вреда здоровью людей или значимого материального ущерба удавалось избегать, хотя случалось разное — бросали пакеты с краской, бутылки с зажигательным веществом (к счастью, не загорелись), стреляли по окнам пульками из пневматики, присылали по почте якобы ядовитый порошок и муляж взрывного устройства, угрозы и так далее. Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено.
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Самыми чувствительными для нас были высылка польскими властями
45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры — большей части оперативного состава — в марте 2022 года и противоправный захват школы при посольстве в апреле 2023 года. Но ничего — перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях, организовали полноценную работу школы в резервных помещениях.
По моим ощущениям, за прошедшие годы коллективы российских загранучреждений в Польше привыкли действовать в довольно специфических условиях, которые, однако, не способны поколебать нашу уверенность в своей правоте и настрой на профессиональную, добросовестную работу.