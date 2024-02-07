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Киев захотел вернуть "украинскую долю" зарубежных активов наследия СССР
Киев захотел вернуть "украинскую долю" зарубежных активов наследия СССР - РИА Новости, 07.02.2024
Киев захотел вернуть "украинскую долю" зарубежных активов наследия СССР
Фонд госимущества и МИД Украины договорились создать рабочую группу для возврата "украинской доли зарубежных активов советского наследия", сообщили в среду в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:49
2024-02-07T18:49
2024-02-07T18:50
украина
киев
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фонд госимущества и МИД Украины договорились создать рабочую группу для возврата "украинской доли зарубежных активов советского наследия", сообщили в среду в фонде. "Председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочей встречи очертили совместные инициативы, направленные на возвращение украинской доли зарубежных активов советского наследия и привлечение иностранных инвесторов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда госимущества. По информации ведомства, фонд готов к приватизации такого имущества в будущем. Для этого фонд госимущества и МИД договорились "создать совместную рабочую группу". О каких именно объектах идет речь, в ведомстве не уточнили.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925968893.html
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украина, киев, дмитрий кулеба
Украина, Киев, Дмитрий Кулеба
Киев захотел вернуть "украинскую долю" зарубежных активов наследия СССР
В Киеве хотят вернуть украинскую часть зарубежных активов советского наследия