https://ria.ru/20240207/aktivy-1926009780.html

Киев захотел вернуть "украинскую долю" зарубежных активов наследия СССР

Киев захотел вернуть "украинскую долю" зарубежных активов наследия СССР - РИА Новости, 07.02.2024

Киев захотел вернуть "украинскую долю" зарубежных активов наследия СССР

Фонд госимущества и МИД Украины договорились создать рабочую группу для возврата "украинской доли зарубежных активов советского наследия", сообщили в среду в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:49

2024-02-07T18:49

2024-02-07T18:50

украина

киев

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фонд госимущества и МИД Украины договорились создать рабочую группу для возврата "украинской доли зарубежных активов советского наследия", сообщили в среду в фонде. "Председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочей встречи очертили совместные инициативы, направленные на возвращение украинской доли зарубежных активов советского наследия и привлечение иностранных инвесторов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда госимущества. По информации ведомства, фонд готов к приватизации такого имущества в будущем. Для этого фонд госимущества и МИД договорились "создать совместную рабочую группу". О каких именно объектах идет речь, в ведомстве не уточнили.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925968893.html

украина

киев

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украина, киев, дмитрий кулеба