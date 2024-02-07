https://ria.ru/20240207/aeroporty-1926041239.html

Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад

Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад - РИА Новости, 07.02.2024

Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад

Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ливневой снег и метель в РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:53

2024-02-07T22:53

2024-02-07T22:53

жуковский

москва

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590862385_0:142:3388:2048_1920x0_80_0_0_7745911a8c4770556abe98e359c79b5b.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ливневой снег и метель в Москве и области, отмен рейсов по метеоусловиям нет, сообщает Росавиация. "Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ливневой снег и метель в Москве и области... Отмен рейсов по метеоусловиям нет", - говорится в сообщении. С 07.00 до 19.00 в среду, 7 февраля, в указанных аэропортах было проведено суммарно 29 контрольных чисток взлетно-посадочных полос. Также сообщается, что из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями были кратковременно задержаны четыре рейса.

жуковский

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жуковский, москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)