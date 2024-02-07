https://ria.ru/20240207/aeroporty-1926041239.html
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад - РИА Новости, 07.02.2024
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад
Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ливневой снег и метель в РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:53
2024-02-07T22:53
2024-02-07T22:53
жуковский
москва
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590862385_0:142:3388:2048_1920x0_80_0_0_7745911a8c4770556abe98e359c79b5b.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ливневой снег и метель в Москве и области, отмен рейсов по метеоусловиям нет, сообщает Росавиация. "Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ливневой снег и метель в Москве и области... Отмен рейсов по метеоусловиям нет", - говорится в сообщении. С 07.00 до 19.00 в среду, 7 февраля, в указанных аэропортах было проведено суммарно 29 контрольных чисток взлетно-посадочных полос. Также сообщается, что из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями были кратковременно задержаны четыре рейса.
жуковский
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590862385_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_8fbd67ccaa7e98d51d5703283c716cd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад
Росавиация: столичные аэропорты работают штатно, отмены рейсов из-за погоды нет