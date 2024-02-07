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Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад - РИА Новости, 07.02.2024
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22:53 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/aeroporty-1926041239.html
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад - РИА Новости, 07.02.2024
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад
Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ливневой снег и метель в РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:53
2024-02-07T22:53
жуковский
москва
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ливневой снег и метель в Москве и области, отмен рейсов по метеоусловиям нет, сообщает Росавиация. "Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ливневой снег и метель в Москве и области... Отмен рейсов по метеоусловиям нет", - говорится в сообщении. С 07.00 до 19.00 в среду, 7 февраля, в указанных аэропортах было проведено суммарно 29 контрольных чисток взлетно-посадочных полос. Также сообщается, что из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями были кратковременно задержаны четыре рейса.
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жуковский, москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад

Росавиация: столичные аэропорты работают штатно, отмены рейсов из-за погоды нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолет "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самолет "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ливневой снег и метель в Москве и области, отмен рейсов по метеоусловиям нет, сообщает Росавиация.
«
"Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный ливневой снег и метель в Москве и области... Отмен рейсов по метеоусловиям нет", - говорится в сообщении.
С 07.00 до 19.00 в среду, 7 февраля, в указанных аэропортах было проведено суммарно 29 контрольных чисток взлетно-посадочных полос.
Также сообщается, что из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями были кратковременно задержаны четыре рейса.
Последствия циклона "Ольга" в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

Человек идет во время снегопада по улице в Москве

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Он накрыл всю территорию столицы.

Мужчина раздает листовки во время снегопада в Москве

Он накрыл всю территорию столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

Мужчина убирает снег лопатой в одном из московских дворов

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

Мужчина стоит возле своей машины во время снегопада в Москве

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Тогда она составила 58 сантиметров.

Люди идут по улице в Москве во время снегопада

Тогда она составила 58 сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Автомобили едут по улице в Москве во время циклона

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

Люди во время снегопада на улице Москвы

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Люди переходят улицу во время снегопада в Москве

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Он накрыл всю территорию столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Тогда она составила 58 сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ЖуковскийМоскваШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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