https://ria.ru/20240206/zhurnalist-1925808727.html

Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина

Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина - РИА Новости, 07.02.2024

Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина

Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон сообщил, что в скором времени возьмет интервью у Владимира Путина. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-06T21:51

2024-02-06T21:51

2024-02-07T12:40

такер карлсон

россия

москва

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон сообщил, что в скором времени возьмет интервью у Владимира Путина."Мы в Москве, <...> чтобы взять интервью у <...> Путина. Мы скоро это сделаем", — заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсети X.По словам журналиста, он решился на такой шаг, потому что американцы "абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине". Он добавил, что население США имеет полное право знать "все, что возможно" о конфликте, "в который оно вовлечено".Карлсон также заявил, что Белый дом дважды пытался сорвать его интервью с Путиным. По его словам, первый раз это случилось три года назад, второй раз — недавно."Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими СМС, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа. Они сделали это, чтобы остановить интервью Путина, которое мы планировали. <...> В прошлом месяце — и мы в этом вполне уверены — они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву", — добавил журналист.При этом он отметил, что его команда не брала денег на поездку в Москву у каких-либо групп или правительств, а оплатила все сама. По словам Карлсона, американский предприниматель Илон Маск пообещал не блокировать интервью после публикации в соцсети X. Кроме того, видео появится и на сайте самого журналиста, посмотреть его можно будет бесплатно. Карлсон пообещал выложить эту запись без монтажа.Журналист также сообщил, что хочет взять интервью у Владимира Зеленского. Он выразил надежду, что украинский президент согласится. При этом Карлсон отметил, что американские СМИ, когда берут многочисленные интервью у Зеленского, занимаются не журналистикой, а государственной пропагандой в ее самой отвратительной форме и это ведет к гибели людей.О возможности беседы Карлсона с Владимиром Путиным сообщалось еще в сентябре прошлого года. Тогда журналист в разговоре со швейцарским журналом Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента России, но получил запрет со стороны властей США. При этом он не уточнил обстоятельств случившегося.Как заявила в минувшее воскресенье американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы, что Карлсон возьмет интервью у Путина.

https://ria.ru/20240206/intervyu-1925812565.html

https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html

https://ria.ru/20240206/karlson-1925658537.html

россия

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