Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 06.02.2024 (обновлено: 12:40 07.02.2024)
https://ria.ru/20240206/zhurnalist-1925808727.html
Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина
Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина - РИА Новости, 07.02.2024
Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина
Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон сообщил, что в скором времени возьмет интервью у Владимира Путина. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T21:51
2024-02-07T12:40
такер карлсон
россия
москва
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eaed4523d8724c2427e0c636dd34fd1.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон сообщил, что в скором времени возьмет интервью у Владимира Путина.&quot;Мы в Москве, &lt;...&gt; чтобы взять интервью у &lt;...&gt; Путина. Мы скоро это сделаем&quot;, — заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсети X.По словам журналиста, он решился на такой шаг, потому что американцы "абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине". Он добавил, что население США имеет полное право знать "все, что возможно" о конфликте, "в который оно вовлечено".Карлсон также заявил, что Белый дом дважды пытался сорвать его интервью с Путиным. По его словам, первый раз это случилось три года назад, второй раз — недавно.&quot;Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими СМС, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа. Они сделали это, чтобы остановить интервью Путина, которое мы планировали. &lt;...&gt; В прошлом месяце — и мы в этом вполне уверены — они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву&quot;, — добавил журналист.При этом он отметил, что его команда не брала денег на поездку в Москву у каких-либо групп или правительств, а оплатила все сама. По словам Карлсона, американский предприниматель Илон Маск пообещал не блокировать интервью после публикации в соцсети X. Кроме того, видео появится и на сайте самого журналиста, посмотреть его можно будет бесплатно. Карлсон пообещал выложить эту запись без монтажа.Журналист также сообщил, что хочет взять интервью у Владимира Зеленского. Он выразил надежду, что украинский президент согласится. При этом Карлсон отметил, что американские СМИ, когда берут многочисленные интервью у Зеленского, занимаются не журналистикой, а государственной пропагандой в ее самой отвратительной форме и это ведет к гибели людей.О возможности беседы Карлсона с Владимиром Путиным сообщалось еще в сентябре прошлого года. Тогда журналист в разговоре со швейцарским журналом Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента России, но получил запрет со стороны властей США. При этом он не уточнил обстоятельств случившегося.Как заявила в минувшее воскресенье американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы, что Карлсон возьмет интервью у Путина.
https://ria.ru/20240206/intervyu-1925812565.html
https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html
https://ria.ru/20240206/karlson-1925658537.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5825063fcc368c736ad707494ca8617a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
такер карлсон, россия, москва, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
Такер Карлсон, Россия, Москва, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина

Журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Путина

© AP Photo / Richard DrewВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон сообщил, что в скором времени возьмет интервью у Владимира Путина.
«

"Мы в Москве, <...> чтобы взять интервью у <...> Путина. Мы скоро это сделаем", — заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
На сайте Такера Карлсона появился анонс интервью с Путиным
Вчера, 22:22
По словам журналиста, он решился на такой шаг, потому что американцы "абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине". Он добавил, что население США имеет полное право знать "все, что возможно" о конфликте, "в который оно вовлечено".
Карлсон также заявил, что Белый дом дважды пытался сорвать его интервью с Путиным. По его словам, первый раз это случилось три года назад, второй раз — недавно.
«

"Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими СМС, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа. Они сделали это, чтобы остановить интервью Путина, которое мы планировали. <...> В прошлом месяце — и мы в этом вполне уверены — они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву", — добавил журналист.

При этом он отметил, что его команда не брала денег на поездку в Москву у каких-либо групп или правительств, а оплатила все сама.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Карлсон прилетел за словом Путина
Вчера, 08:00
По словам Карлсона, американский предприниматель Илон Маск пообещал не блокировать интервью после публикации в соцсети X. Кроме того, видео появится и на сайте самого журналиста, посмотреть его можно будет бесплатно. Карлсон пообещал выложить эту запись без монтажа.
Журналист также сообщил, что хочет взять интервью у Владимира Зеленского. Он выразил надежду, что украинский президент согласится. При этом Карлсон отметил, что американские СМИ, когда берут многочисленные интервью у Зеленского, занимаются не журналистикой, а государственной пропагандой в ее самой отвратительной форме и это ведет к гибели людей.
О возможности беседы Карлсона с Владимиром Путиным сообщалось еще в сентябре прошлого года. Тогда журналист в разговоре со швейцарским журналом Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента России, но получил запрет со стороны властей США. При этом он не уточнил обстоятельств случившегося.
Как заявила в минувшее воскресенье американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы, что Карлсон возьмет интервью у Путина.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
"Мастерская новых медиа" пригласила Такера Карлсона поделиться опытом
Вчера, 12:53
 
Такер КарлсонРоссияМоскваВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала