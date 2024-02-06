https://ria.ru/20240206/zhurnalist-1925808727.html
Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина
Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина - РИА Новости, 07.02.2024
Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина
Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон сообщил, что в скором времени возьмет интервью у Владимира Путина. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T21:51
2024-02-06T21:51
2024-02-07T12:40
такер карлсон
россия
москва
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eaed4523d8724c2427e0c636dd34fd1.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон сообщил, что в скором времени возьмет интервью у Владимира Путина."Мы в Москве, <...> чтобы взять интервью у <...> Путина. Мы скоро это сделаем", — заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсети X.По словам журналиста, он решился на такой шаг, потому что американцы "абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине". Он добавил, что население США имеет полное право знать "все, что возможно" о конфликте, "в который оно вовлечено".Карлсон также заявил, что Белый дом дважды пытался сорвать его интервью с Путиным. По его словам, первый раз это случилось три года назад, второй раз — недавно."Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими СМС, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа. Они сделали это, чтобы остановить интервью Путина, которое мы планировали. <...> В прошлом месяце — и мы в этом вполне уверены — они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву", — добавил журналист.При этом он отметил, что его команда не брала денег на поездку в Москву у каких-либо групп или правительств, а оплатила все сама. По словам Карлсона, американский предприниматель Илон Маск пообещал не блокировать интервью после публикации в соцсети X. Кроме того, видео появится и на сайте самого журналиста, посмотреть его можно будет бесплатно. Карлсон пообещал выложить эту запись без монтажа.Журналист также сообщил, что хочет взять интервью у Владимира Зеленского. Он выразил надежду, что украинский президент согласится. При этом Карлсон отметил, что американские СМИ, когда берут многочисленные интервью у Зеленского, занимаются не журналистикой, а государственной пропагандой в ее самой отвратительной форме и это ведет к гибели людей.О возможности беседы Карлсона с Владимиром Путиным сообщалось еще в сентябре прошлого года. Тогда журналист в разговоре со швейцарским журналом Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента России, но получил запрет со стороны властей США. При этом он не уточнил обстоятельств случившегося.Как заявила в минувшее воскресенье американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы, что Карлсон возьмет интервью у Путина.
https://ria.ru/20240206/intervyu-1925812565.html
https://ria.ru/20240206/karlson-1925560935.html
https://ria.ru/20240206/karlson-1925658537.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5825063fcc368c736ad707494ca8617a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
такер карлсон, россия, москва, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
Такер Карлсон, Россия, Москва, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина
Журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Путина
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон сообщил
, что в скором времени возьмет интервью у Владимира Путина.
«
"Мы в Москве, <...> чтобы взять интервью у <...> Путина. Мы скоро это сделаем", — заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
На сайте Такера Карлсона появился анонс интервью с Путиным
По словам журналиста, он решился на такой шаг, потому что американцы "абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине". Он добавил, что население США имеет полное право знать "все, что возможно" о конфликте, "в который оно вовлечено".
Карлсон также заявил, что Белый дом дважды пытался сорвать его интервью с Путиным. По его словам, первый раз это случилось три года назад, второй раз — недавно.
«
"Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими СМС, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа. Они сделали это, чтобы остановить интервью Путина, которое мы планировали. <...> В прошлом месяце — и мы в этом вполне уверены — они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву", — добавил журналист.
При этом он отметил, что его команда не брала денег на поездку в Москву у каких-либо групп или правительств, а оплатила все сама.
Карлсон прилетел за словом Путина
По словам Карлсона, американский предприниматель Илон Маск пообещал не блокировать интервью после публикации в соцсети X. Кроме того, видео появится и на сайте самого журналиста, посмотреть его можно будет бесплатно. Карлсон пообещал выложить эту запись без монтажа.
Журналист также сообщил, что хочет взять интервью у Владимира Зеленского. Он выразил надежду, что украинский президент согласится. При этом Карлсон отметил, что американские СМИ, когда берут многочисленные интервью у Зеленского, занимаются не журналистикой, а государственной пропагандой в ее самой отвратительной форме и это ведет к гибели людей.
О возможности беседы Карлсона с Владимиром Путиным сообщалось еще в сентябре прошлого года. Тогда журналист в разговоре со швейцарским журналом Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента России, но получил запрет со стороны властей США
. При этом он не уточнил обстоятельств случившегося.
Как заявила в минувшее воскресенье американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин
, демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы, что Карлсон возьмет интервью у Путина.
"Мастерская новых медиа" пригласила Такера Карлсона поделиться опытом