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Назван один из наставников "Новой Фабрики звезд"
Назван один из наставников "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 06.02.2024
Назван один из наставников "Новой Фабрики звезд"
Музыкант и продюсер Сергей Жуков стал одним из наставников музыкального шоу "Новая Фабрика звезд", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, где выйдет проект. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:29
2024-02-06T15:29
2024-02-06T16:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Музыкант и продюсер Сергей Жуков стал одним из наставников музыкального шоу "Новая Фабрика звезд", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, где выйдет проект. Как отметили в пресс-службе, директор ТНТ Тина Канделаки долго уговаривала знаменитость принять участие в перезапуске легендарного проекта. Оказалось, что в начале 2000-х, когда вышли первые сезоны "Фабрики", едва не распалась группа "Руки вверх!" "В начале нулевых гремели первый, второй, четвертый сезоны шоу. Всем каналам, радиостанциям, зрителям нужны были эти юные фабриканты, а старые группы вдруг стали никому не нужны, — поделился Жуков. — У нас тогда резко сократилось количество концертов, не брали на радио, и я всерьез задумывался о том, чтобы завязать со всем этим шоу-бизнесом". Артист добавил, что когда Канделаки предложила ему возглавить "Новую Фабрику звезд", он отказался."Одному богу и нам с нею известно, чего ей стоило переубедить меня, но она это сделала. Я решил закрыть свой гештальт и согласился стать наставником проекта "Новая Фабрика Звезд", — рассказал Сергей Жуков.Как и в оригинальной версии популярного музыкального проекта, в "Новая Фабрика звезд" тоже даст шанс молодым исполнителям проявить себя и перенять опыт у лучших музыкантов и продюсеров страны. Отбирать участников будут на открытом кастинге, который пройдет в это воскресенье в Москве на "Мосфильме". С претендентами также встретится Сергей Жуков.Премьера шоу состоится на ТНТ этой весной.
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новости шоу-бизнеса, тина канделаки (тинатин канделаки), мосфильм, москва, знаменитости, сергей жуков
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Мосфильм, Москва, Знаменитости, Сергей Жуков
Назван один из наставников "Новой Фабрики звезд"
Сергей Жуков стал одним из продюсеров "Новой Фабрики звезд" на ТНТ
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Музыкант и продюсер Сергей Жуков стал одним из наставников музыкального шоу "Новая Фабрика звезд", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, где выйдет проект.
Как отметили в пресс-службе, директор ТНТ Тина Канделаки долго уговаривала знаменитость принять участие в перезапуске легендарного проекта.
Оказалось, что в начале 2000-х, когда вышли первые сезоны "Фабрики", едва не распалась группа "Руки вверх!"
«
"В начале нулевых гремели первый, второй, четвертый сезоны шоу. Всем каналам, радиостанциям, зрителям нужны были эти юные фабриканты, а старые группы вдруг стали никому не нужны, — поделился Жуков. — У нас тогда резко сократилось количество концертов, не брали на радио, и я всерьез задумывался о том, чтобы завязать со всем этим шоу-бизнесом".
Артист добавил, что когда Канделаки предложила ему возглавить "Новую Фабрику звезд", он отказался.
«
"Одному богу и нам с нею известно, чего ей стоило переубедить меня, но она это сделала. Я решил закрыть свой гештальт и согласился стать наставником проекта "Новая Фабрика Звезд", — рассказал Сергей Жуков.
Как и в оригинальной версии популярного музыкального проекта, в "Новая Фабрика звезд" тоже даст шанс молодым исполнителям проявить себя и перенять опыт у лучших музыкантов и продюсеров страны.
Отбирать участников будут на открытом кастинге, который пройдет в это воскресенье в Москве на "Мосфильме". С претендентами также встретится Сергей Жуков.
Премьера шоу состоится на ТНТ этой весной.
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