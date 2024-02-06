https://ria.ru/20240206/zhukov-1925707110.html

Назван один из наставников "Новой Фабрики звезд"

Назван один из наставников "Новой Фабрики звезд" - РИА Новости, 06.02.2024

Назван один из наставников "Новой Фабрики звезд"

Музыкант и продюсер Сергей Жуков стал одним из наставников музыкального шоу "Новая Фабрика звезд", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, где выйдет проект. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:29

2024-02-06T15:29

2024-02-06T16:00

шоубиз

новости шоу-бизнеса

тина канделаки (тинатин канделаки)

мосфильм

москва

знаменитости

сергей жуков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925714854_0:17:2048:1169_1920x0_80_0_0_45007a099a34cefadd7205f64603d645.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Музыкант и продюсер Сергей Жуков стал одним из наставников музыкального шоу "Новая Фабрика звезд", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, где выйдет проект. Как отметили в пресс-службе, директор ТНТ Тина Канделаки долго уговаривала знаменитость принять участие в перезапуске легендарного проекта. Оказалось, что в начале 2000-х, когда вышли первые сезоны "Фабрики", едва не распалась группа "Руки вверх!" "В начале нулевых гремели первый, второй, четвертый сезоны шоу. Всем каналам, радиостанциям, зрителям нужны были эти юные фабриканты, а старые группы вдруг стали никому не нужны, — поделился Жуков. — У нас тогда резко сократилось количество концертов, не брали на радио, и я всерьез задумывался о том, чтобы завязать со всем этим шоу-бизнесом". Артист добавил, что когда Канделаки предложила ему возглавить "Новую Фабрику звезд", он отказался."Одному богу и нам с нею известно, чего ей стоило переубедить меня, но она это сделала. Я решил закрыть свой гештальт и согласился стать наставником проекта "Новая Фабрика Звезд", — рассказал Сергей Жуков.Как и в оригинальной версии популярного музыкального проекта, в "Новая Фабрика звезд" тоже даст шанс молодым исполнителям проявить себя и перенять опыт у лучших музыкантов и продюсеров страны. Отбирать участников будут на открытом кастинге, который пройдет в это воскресенье в Москве на "Мосфильме". С претендентами также встретится Сергей Жуков.Премьера шоу состоится на ТНТ этой весной.

https://ria.ru/20240131/kandelaki-1924620106.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, тина канделаки (тинатин канделаки), мосфильм, москва, знаменитости, сергей жуков