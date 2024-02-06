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Жители приграничных регионов, потерявшие дома, смогут получить землю - РИА Новости, 06.02.2024
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11:02 06.02.2024 (обновлено: 11:30 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/zemlya-1925624712.html
Жители приграничных регионов, потерявшие дома, смогут получить землю
Жители приграничных регионов, потерявшие дома, смогут получить землю - РИА Новости, 06.02.2024
Жители приграничных регионов, потерявшие дома, смогут получить землю
Жители приграничных регионов, потерявшие дома из-за обстрелов, смогут бесплатно получить землю, независимо от того, пользовались ли они такой льготой ранее,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:02
2024-02-06T11:30
правительство рф
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жители приграничных регионов, потерявшие дома из-за обстрелов, смогут бесплатно получить землю, независимо от того, пользовались ли они такой льготой ранее, следует из постановления правительства, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли", — пояснили в кабмине.Как уточнили в правительстве, до сих пор законодательство определяло, что бесплатный земельный участок может быть предоставлен льготным категориям граждан, перечень которых определяется региональными властями, лишь один раз. Теперь пострадавшие граждане смогут получить землю бесплатно без учета принципа однократности.Согласно постановлению, нововведение распространяется на россиян, потерявших при обстрелах ВСУ или терактах как собственное, так и арендованное жилье.В июле правительство также установило меры поддержки предпринимателей, работающих на приграничных территориях. Они могут получать в аренду новые земельные участки взамен утраченных без проведения торгов в целях возобновления и продолжения осуществления ими предпринимательской деятельности.
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Жители приграничных регионов, потерявшие дома, смогут получить землю

Потерявшие дома жители приграничных регионов смогут бесплатно получить землю

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жители приграничных регионов, потерявшие дома из-за обстрелов, смогут бесплатно получить землю, независимо от того, пользовались ли они такой льготой ранее, следует из постановления правительства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
«
"Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли", — пояснили в кабмине.
Как уточнили в правительстве, до сих пор законодательство определяло, что бесплатный земельный участок может быть предоставлен льготным категориям граждан, перечень которых определяется региональными властями, лишь один раз. Теперь пострадавшие граждане смогут получить землю бесплатно без учета принципа однократности.
Согласно постановлению, нововведение распространяется на россиян, потерявших при обстрелах ВСУ или терактах как собственное, так и арендованное жилье.
В июле правительство также установило меры поддержки предпринимателей, работающих на приграничных территориях. Они могут получать в аренду новые земельные участки взамен утраченных без проведения торгов в целях возобновления и продолжения осуществления ими предпринимательской деятельности.
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