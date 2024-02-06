https://ria.ru/20240206/zemlya-1925624712.html

Жители приграничных регионов, потерявшие дома, смогут получить землю

Жители приграничных регионов, потерявшие дома, смогут получить землю - РИА Новости, 06.02.2024

Жители приграничных регионов, потерявшие дома, смогут получить землю

Жители приграничных регионов, потерявшие дома из-за обстрелов, смогут бесплатно получить землю, независимо от того, пользовались ли они такой льготой ранее,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:02

2024-02-06T11:02

2024-02-06T11:30

правительство рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жители приграничных регионов, потерявшие дома из-за обстрелов, смогут бесплатно получить землю, независимо от того, пользовались ли они такой льготой ранее, следует из постановления правительства, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли", — пояснили в кабмине.Как уточнили в правительстве, до сих пор законодательство определяло, что бесплатный земельный участок может быть предоставлен льготным категориям граждан, перечень которых определяется региональными властями, лишь один раз. Теперь пострадавшие граждане смогут получить землю бесплатно без учета принципа однократности.Согласно постановлению, нововведение распространяется на россиян, потерявших при обстрелах ВСУ или терактах как собственное, так и арендованное жилье.В июле правительство также установило меры поддержки предпринимателей, работающих на приграничных территориях. Они могут получать в аренду новые земельные участки взамен утраченных без проведения торгов в целях возобновления и продолжения осуществления ими предпринимательской деятельности.

https://realty.ria.ru/20240205/ipoteka-1925419191.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, россия