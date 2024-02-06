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"Хотел пить кофе в Ялте". Генерал ВСУ публично унизил Зеленского - РИА Новости, 06.02.2024
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22:32 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925814061.html
"Хотел пить кофе в Ялте". Генерал ВСУ публично унизил Зеленского
"Хотел пить кофе в Ялте". Генерал ВСУ публично унизил Зеленского - РИА Новости, 06.02.2024
"Хотел пить кофе в Ялте". Генерал ВСУ публично унизил Зеленского
Украинские военные не обещали президенту Владимиру Зеленскому взять под контроль Крым, его мечта "выпить кофе на набережной Ялты" — это его проблема, заявил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T22:32
2024-02-06T22:32
политика
валерий залужный
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинские военные не обещали президенту Владимиру Зеленскому взять под контроль Крым, его мечта "выпить кофе на набережной Ялты" — это его проблема, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."В определенных моментах Вооруженные силы не смогли реализовать прихоти и мечты господина Зеленского, но это были его мечты, которые он сам себе придумал. Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе на набережной в Ялте", — сказал офицер.Он назвал нецелесообразной замену главкома ВСУ Валерия Залужного на другого военачальника. По его мнению, это серьезно дестабилизирует ситуацию в украинской армии и в стране в целом.Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене действующего главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен уволить не только его, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
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политика, валерий залужный, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Политика, Валерий Залужный, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Хотел пить кофе в Ялте". Генерал ВСУ публично унизил Зеленского

Кривонос: ВСУ не обещали Зеленскому исполнить его мечту выпить кофе в Ялте

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинские военные не обещали президенту Владимиру Зеленскому взять под контроль Крым, его мечта "выпить кофе на набережной Ялты" — это его проблема, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".
«
"В определенных моментах Вооруженные силы не смогли реализовать прихоти и мечты господина Зеленского, но это были его мечты, которые он сам себе придумал. Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе на набережной в Ялте", — сказал офицер.
Он назвал нецелесообразной замену главкома ВСУ Валерия Залужного на другого военачальника. По его мнению, это серьезно дестабилизирует ситуацию в украинской армии и в стране в целом.
Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене действующего главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен уволить не только его, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
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