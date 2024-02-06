https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925804133.html

Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем

Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем - РИА Новости, 06.02.2024

Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем

Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T21:02

2024-02-06T21:02

2024-02-06T21:02

украина

киев

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Указ о начале работы над созданием Сил беспилотных систем в составе ВСУ опубликован на сайте Зеленского. Работу над созданием нового рода войска поручено вести Генеральному штабу украинских войск. Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.

https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925601721.html

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, вооруженные силы украины, владимир зеленский