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Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем - РИА Новости, 06.02.2024
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21:02 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925804133.html
Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем
Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем - РИА Новости, 06.02.2024
Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем
Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T21:02
2024-02-06T21:02
украина
киев
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Указ о начале работы над созданием Сил беспилотных систем в составе ВСУ опубликован на сайте Зеленского. Работу над созданием нового рода войска поручено вести Генеральному штабу украинских войск. Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.
https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925601721.html
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украина, киев, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем

Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем, отдельного рода войск

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ.
Указ о начале работы над созданием Сил беспилотных систем в составе ВСУ опубликован на сайте Зеленского. Работу над созданием нового рода войска поручено вести Генеральному штабу украинских войск.
Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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