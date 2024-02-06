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СМИ: заявление Зеленского о конфликте с Россией вызвало панику на Украине - РИА Новости, 06.02.2024
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17:46 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925762906.html
СМИ: заявление Зеленского о конфликте с Россией вызвало панику на Украине
СМИ: заявление Зеленского о конфликте с Россией вызвало панику на Украине - РИА Новости, 06.02.2024
СМИ: заявление Зеленского о конфликте с Россией вызвало панику на Украине
Жители Украины запаниковали после заявления президента Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать полмиллиона человек для продолжения конфликта с... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:46
2024-02-06T17:46
политика
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жители Украины запаниковали после заявления президента Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать полмиллиона человек для продолжения конфликта с Россией, пишет польское издание Polityka."Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря. Тогда появилась информация, что армии нужно 450-500 тысяч новых солдат. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, особо подчеркнув, что авторами идеи являются командиры из Генштаба", — говорится в статье.Как отмечает издание, глава государства пытался дистанцироваться от этой меры, но информация о том, что готовится новая масштабная волна мобилизации, дошла до народа. Служба в ВСУ уже лишилась романтического флера, многие украинцы слышали от знакомых и родственников о том, как обстоят дела у киевских силовиков на передовой."Это совсем не мотивирует идти в армию", – заявил изданию житель Житомира, который подлежит мобилизации по новому закону.Новый законопроект, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925717801.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: заявление Зеленского о конфликте с Россией вызвало панику на Украине

Polityka: украинцы запаниковали после слов Зеленского о мобилизации в ВСУ

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жители Украины запаниковали после заявления президента Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать полмиллиона человек для продолжения конфликта с Россией, пишет польское издание Polityka.
«
"Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря. Тогда появилась информация, что армии нужно 450-500 тысяч новых солдат. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, особо подчеркнув, что авторами идеи являются командиры из Генштаба", — говорится в статье.
Как отмечает издание, глава государства пытался дистанцироваться от этой меры, но информация о том, что готовится новая масштабная волна мобилизации, дошла до народа. Служба в ВСУ уже лишилась романтического флера, многие украинцы слышали от знакомых и родственников о том, как обстоят дела у киевских силовиков на передовой.
"Это совсем не мотивирует идти в армию", – заявил изданию житель Житомира, который подлежит мобилизации по новому закону.
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Новый законопроект, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
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