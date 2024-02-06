СМИ: заявление Зеленского о конфликте с Россией вызвало панику на Украине
Polityka: украинцы запаниковали после слов Зеленского о мобилизации в ВСУ
© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жители Украины запаниковали после заявления президента Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать полмиллиона человек для продолжения конфликта с Россией, пишет польское издание Polityka.
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"Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря. Тогда появилась информация, что армии нужно 450-500 тысяч новых солдат. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, особо подчеркнув, что авторами идеи являются командиры из Генштаба", — говорится в статье.
Как отмечает издание, глава государства пытался дистанцироваться от этой меры, но информация о том, что готовится новая масштабная волна мобилизации, дошла до народа. Служба в ВСУ уже лишилась романтического флера, многие украинцы слышали от знакомых и родственников о том, как обстоят дела у киевских силовиков на передовой.
"Это совсем не мотивирует идти в армию", – заявил изданию житель Житомира, который подлежит мобилизации по новому закону.
Новый законопроект, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.