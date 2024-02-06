Капкан для Зеленского. Назван ключевой просчет Киева
Киевский политтехнолог Гайдай: Зеленский попал в ловушку из-за отмены выборов
© AP Photo / Felipe DanaКиев
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского оказался "в ловушке", отказавшись от проведения выборов, заявил в эфире украинского радио NV киевский политтехнолог Сергей Гайдай.
"Сегодня офис (Зеленского. – ред.) попал в ловушку. Ловушка образовалась еще в конце прошлого года, когда нам сказали, что выборы нам не нужны, они невозможны и их не будет. А если вы забираете у общества и даже его убеждаете, потому что большинство украинцев тоже так считают, убеждаете, что вас сейчас менять не нужно, то единственный выход – это победа", - утверждает Гайдай.
Однако, по его словам, теперь в стране понимают, что конфликт затягивается, видны "большие ошибки" властей, "невозможность решать самые важные вопросы нашего выживания". Для Верховной рады, как заявил Гайдай, "время прошло", так как у нее нет реальной легитимности, при этом Зеленскому конституция не позволит сохранить свой пост после истечения каденции.
"И он теряет и по конституции, и реально, легитимность с каждым шагом. Переизбраться снова, когда нет победы, а конфликт затягивается, будет сложно. Потому сейчас мы попали в типичный политический кризис, у нашего военно-политического руководства нет возможности поменять курс какой-то, а у граждан нет возможности легитимно его сменить", – заключил политтехнолог.
Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года, но власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, из-за чего голосование проводить не станут.