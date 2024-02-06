https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925585143.html

В Раде унизили Зеленского

В Раде унизили Зеленского - РИА Новости, 06.02.2024

В Раде унизили Зеленского

Депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко иронично прокомментировал... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T03:35

2024-02-06T03:35

2024-02-06T09:47

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко иронично прокомментировал заявления Владимира Зеленского о необходимости "перезагрузки" властей."Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас "руководство страны"?!" — заметил Кучеренко в своем Facebook*.Ранее Зеленский заявил в интервью итальянскому каналу Rai1, что думает о "замене ряда руководящих лиц государства не только в военной сфере", так как необходимы "перезагрузка и новое начало". Речь, по его словам, идет обо всей управленческой группе, которая "ведет машину страны".В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался. В интервью Rai1 Зеленский признал, что размышляет о замене Залужного.Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года, но власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, из-за чего голосование проводить не станут.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240205/may-1925385836.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, верховная рада украины