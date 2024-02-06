https://ria.ru/20240206/zavod-1925818459.html

Турецкая Baykar рассчитывает за год построить завод на Украине

Турецкая Baykar рассчитывает за год построить завод на Украине - РИА Новости, 07.02.2024

Турецкая Baykar рассчитывает за год построить завод на Украине

Компания из Турции по производству беспилотников Baykar планирует за год завершить возведение завода под Киевом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-06T23:34

2024-02-06T23:34

2024-02-07T00:37

украина

россия

киев

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843851778_264:0:2273:1130_1920x0_80_0_0_7dffae4b7d34f13bdd16b4b935a85d1d.png

АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Компания из Турции по производству беспилотников Baykar планирует за год завершить возведение завода под Киевом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора компании Халука Байрактара.Ранее он обещал вложить в предприятие примерно 100 миллионов долларов."Наш завод строится <...> нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", - сказал Байрактар в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде. Глава компании уточнил, что на предприятии будут работать примерно полтысячи сотрудников. Как ожидается, на нем будут выпускать около 120 БПЛА ежегодно, однако пока неизвестно, о какой конкретно модели идет речь.При этом Байрактар заявил, что вопросы безопасности, связанные с российской спецоперацией на Украине, не должны повлиять на планы.Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.

https://ria.ru/20230930/zavod-1899625654.html

https://ria.ru/20231013/bespilotnik-1902499735.html

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, сергей лавров, нато