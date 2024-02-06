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Турецкая Baykar рассчитывает за год построить завод на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
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23:34 06.02.2024 (обновлено: 00:37 07.02.2024)
https://ria.ru/20240206/zavod-1925818459.html
Турецкая Baykar рассчитывает за год построить завод на Украине
Турецкая Baykar рассчитывает за год построить завод на Украине - РИА Новости, 07.02.2024
Турецкая Baykar рассчитывает за год построить завод на Украине
Компания из Турции по производству беспилотников Baykar планирует за год завершить возведение завода под Киевом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T23:34
2024-02-07T00:37
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АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Компания из Турции по производству беспилотников Baykar планирует за год завершить возведение завода под Киевом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора компании Халука Байрактара.Ранее он обещал вложить в предприятие примерно 100 миллионов долларов."Наш завод строится &lt;...&gt; нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", - сказал Байрактар в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде. Глава компании уточнил, что на предприятии будут работать примерно полтысячи сотрудников. Как ожидается, на нем будут выпускать около 120 БПЛА ежегодно, однако пока неизвестно, о какой конкретно модели идет речь.При этом Байрактар заявил, что вопросы безопасности, связанные с российской спецоперацией на Украине, не должны повлиять на планы.Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.
https://ria.ru/20230930/zavod-1899625654.html
https://ria.ru/20231013/bespilotnik-1902499735.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, нато
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО
Турецкая Baykar рассчитывает за год построить завод на Украине

Reuters: турецкая Baykar хочет закончить строительство завода под Киевом за год

© Кадр из видео компании Baykar Испытания БПЛА, разработанного компанией Baykar в Турции
Испытания БПЛА, разработанного компанией Baykar в Турции
© Кадр из видео компании Baykar
Испытания БПЛА, разработанного компанией Baykar в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Компания из Турции по производству беспилотников Baykar планирует за год завершить возведение завода под Киевом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора компании Халука Байрактара.
Ранее он обещал вложить в предприятие примерно 100 миллионов долларов.
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"Наш завод строится <...> нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", - сказал Байрактар в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде.
Глава компании уточнил, что на предприятии будут работать примерно полтысячи сотрудников. Как ожидается, на нем будут выпускать около 120 БПЛА ежегодно, однако пока неизвестно, о какой конкретно модели идет речь.
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При этом Байрактар заявил, что вопросы безопасности, связанные с российской спецоперацией на Украине, не должны повлиять на планы.
Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине началось строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.
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