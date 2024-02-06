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Аналитики ЦБ ждут продолжения роста зарплат в России - РИА Новости, 06.02.2024
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19:49 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/zarplata-1925796929.html
Аналитики ЦБ ждут продолжения роста зарплат в России
Аналитики ЦБ ждут продолжения роста зарплат в России - РИА Новости, 06.02.2024
Аналитики ЦБ ждут продолжения роста зарплат в России
Заработные платы в России в ближайшее время могут продолжить расти из-за усиления недостатка квалифицированных кадров в промышленности в январе и ускоренных... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:49
2024-02-06T19:49
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заработные платы в России в ближайшее время могут продолжить расти из-за усиления недостатка квалифицированных кадров в промышленности в январе и ускоренных темпов создания рабочих мест в конце прошлого года, такая ситуация может потребовать продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России. "Усиление недостатка квалифицированных работников в промышленности в январе и ускоренные темпы создания рабочих мест в конце 2023 года позволяют ожидать, что в ближайшее время заработные платы могут продолжить расти, в то время как возможности для расширения предложения товаров и услуг темпами, достаточными для удовлетворения спроса, отсутствуют", - сообщает регулятор. Как отмечает ЦБ РФ, это может потребовать поддержания жесткости денежно-кредитных условий продолжительное время для сохранения высокой нормы сбережений и охлаждения проинфляционного давления со стороны внутреннего спроса.
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
Аналитики ЦБ ждут продолжения роста зарплат в России

Аналитики ЦБ ждут продолжения роста зарплат в России в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заработные платы в России в ближайшее время могут продолжить расти из-за усиления недостатка квалифицированных кадров в промышленности в январе и ускоренных темпов создания рабочих мест в конце прошлого года, такая ситуация может потребовать продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Усиление недостатка квалифицированных работников в промышленности в январе и ускоренные темпы создания рабочих мест в конце 2023 года позволяют ожидать, что в ближайшее время заработные платы могут продолжить расти, в то время как возможности для расширения предложения товаров и услуг темпами, достаточными для удовлетворения спроса, отсутствуют", - сообщает регулятор.
Как отмечает ЦБ РФ, это может потребовать поддержания жесткости денежно-кредитных условий продолжительное время для сохранения высокой нормы сбережений и охлаждения проинфляционного давления со стороны внутреннего спроса.
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