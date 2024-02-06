https://ria.ru/20240206/zarplata-1925639942.html

В Госдуме разработали проект о соответствии зарплат уровню МРОТ

В Госдуме разработали проект о соответствии зарплат уровню МРОТ - РИА Новости, 06.02.2024

В Госдуме разработали проект о соответствии зарплат уровню МРОТ

В Госдуме разработан законопроект, вносящий поправки в Трудовой кодекс, гарантирующие выплату фактической заработной платы на уровне минимального размера оплаты РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:57

2024-02-06T11:57

2024-02-06T11:58

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Госдуме разработан законопроект, вносящий поправки в Трудовой кодекс, гарантирующие выплату фактической заработной платы на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Разработали поправки в Трудовой кодекс, чтобы гарантировать фактическую зарплату на уровне минимального размера оплаты труда", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат также сообщил, что законопроект направлен в кабмин и ожидает заключения, чтобы вносить пакет документов в Госдуму.

https://ria.ru/20240125/mrot-1923471476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр