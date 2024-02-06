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В Госдуме разработали проект о соответствии зарплат уровню МРОТ - РИА Новости, 06.02.2024
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11:57 06.02.2024 (обновлено: 11:58 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/zarplata-1925639942.html
В Госдуме разработали проект о соответствии зарплат уровню МРОТ
В Госдуме разработали проект о соответствии зарплат уровню МРОТ - РИА Новости, 06.02.2024
В Госдуме разработали проект о соответствии зарплат уровню МРОТ
В Госдуме разработан законопроект, вносящий поправки в Трудовой кодекс, гарантирующие выплату фактической заработной платы на уровне минимального размера оплаты РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:57
2024-02-06T11:58
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Госдуме разработан законопроект, вносящий поправки в Трудовой кодекс, гарантирующие выплату фактической заработной платы на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Разработали поправки в Трудовой кодекс, чтобы гарантировать фактическую зарплату на уровне минимального размера оплаты труда", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат также сообщил, что законопроект направлен в кабмин и ожидает заключения, чтобы вносить пакет документов в Госдуму.
https://ria.ru/20240125/mrot-1923471476.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме разработали проект о соответствии зарплат уровню МРОТ

В Госдуме подготовили проект, гарантирующий выплату зарплаты не ниже МРОТ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Госдуме разработан законопроект, вносящий поправки в Трудовой кодекс, гарантирующие выплату фактической заработной платы на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Разработали поправки в Трудовой кодекс, чтобы гарантировать фактическую зарплату на уровне минимального размера оплаты труда", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат также сообщил, что законопроект направлен в кабмин и ожидает заключения, чтобы вносить пакет документов в Госдуму.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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