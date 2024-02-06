https://ria.ru/20240206/zakon-1925816272.html

Сенатор Макконнел не видит шансов принятия закона о финансировании Украины

Сенатор Макконнел не видит шансов принятия закона о финансировании Украины - РИА Новости, 06.02.2024

Сенатор Макконнел не видит шансов принятия закона о финансировании Украины

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнел признал, что не видит "реальных шансов" провести через конгресс законопроект о дополнительном... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T23:06

2024-02-06T23:06

2024-02-06T23:07

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнел признал, что не видит "реальных шансов" провести через конгресс законопроект о дополнительном финансировании чрезвычайных нужд, включая охрану границы и помощь Украине. Компромисс, выработанный по итогам переговоров республиканцев с демократами в верхней палате и администрации, вызвал отторжение у части сенаторов-республиканцев, республиканского большинства в палате представителей и Дональда Трампа -вероятного кандидата в президенты США от Республиканской партии. "Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реального шанса здесь провести этот закон", - сказал Макконнел на пресс-конференции. Законопроект предполагает выделение 118 миллиардов долларов на чрезвычайные нужды, в том числе 60 миллиардов долларов – на возобновление помощи Украине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, украина, сша, сенат сша, митч макконнелл