https://ria.ru/20240206/zakon-1925816272.html
Сенатор Макконнел не видит шансов принятия закона о финансировании Украины
Сенатор Макконнел не видит шансов принятия закона о финансировании Украины - РИА Новости, 06.02.2024
Сенатор Макконнел не видит шансов принятия закона о финансировании Украины
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнел признал, что не видит "реальных шансов" провести через конгресс законопроект о дополнительном... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T23:06
2024-02-06T23:06
2024-02-06T23:07
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнел признал, что не видит "реальных шансов" провести через конгресс законопроект о дополнительном финансировании чрезвычайных нужд, включая охрану границы и помощь Украине. Компромисс, выработанный по итогам переговоров республиканцев с демократами в верхней палате и администрации, вызвал отторжение у части сенаторов-республиканцев, республиканского большинства в палате представителей и Дональда Трампа -вероятного кандидата в президенты США от Республиканской партии. "Мне и большинству наших членов кажется, что у нас нет реального шанса здесь провести этот закон", - сказал Макконнел на пресс-конференции. Законопроект предполагает выделение 118 миллиардов долларов на чрезвычайные нужды, в том числе 60 миллиардов долларов – на возобновление помощи Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, украина, сша, сенат сша, митч макконнелл
В мире, Дональд Трамп, Украина, США, Сенат США, Митч Макконнелл
Сенатор Макконнел не видит шансов принятия закона о финансировании Украины
Лидер республиканцев в сенате США: шансов принятия закона о помощи Украины нет