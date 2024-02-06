Полиция задержала третьего участника нападения на суд в Стамбуле
Sabah: третий участник нападения на суд в Стамбуле задержан полицией, он ранен
© AP Photo / Francisco SecoАвтомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Полиция смогла задержать третьего участника нападения на суд в Стамбуле, он ранен, сообщила во вторник газета Sabah.
Днем во вторник мужчина и женщина обстреляли пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян в Стамбуле, в результате перестрелки они были ликвидированы. В результате происшествия, названного главой МВД Турции попыткой теракта, погибла женщина, пострадали пять человек, в том числе трое полицейских. Глава МВД Али Ерликая заявил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C.
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"Полиция задержала сбежавшего с места еще одного участника нападения, он ранен", - говорится в сообщении издания.
Организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия-фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.