https://ria.ru/20240206/zaderzhanie-1925699523.html

Полиция задержала третьего участника нападения на суд в Стамбуле

Полиция задержала третьего участника нападения на суд в Стамбуле - РИА Новости, 06.02.2024

Полиция задержала третьего участника нападения на суд в Стамбуле

Полиция смогла задержать третьего участника нападения на суд в Стамбуле, он ранен, сообщила во вторник газета Sabah. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:48

2024-02-06T14:48

2024-02-06T15:15

стамбул

в мире

турция

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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Полиция смогла задержать третьего участника нападения на суд в Стамбуле, он ранен, сообщила во вторник газета Sabah.Днем во вторник мужчина и женщина обстреляли пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян в Стамбуле, в результате перестрелки они были ликвидированы. В результате происшествия, названного главой МВД Турции попыткой теракта, погибла женщина, пострадали пять человек, в том числе трое полицейских. Глава МВД Али Ерликая заявил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C."Полиция задержала сбежавшего с места еще одного участника нападения, он ранен", - говорится в сообщении издания.Организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия-фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.

https://ria.ru/20240202/stambul-1924965303.html

стамбул

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, в мире, турция