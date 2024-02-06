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Полиция задержала третьего участника нападения на суд в Стамбуле - РИА Новости, 06.02.2024
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14:48 06.02.2024 (обновлено: 15:15 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/zaderzhanie-1925699523.html
Полиция задержала третьего участника нападения на суд в Стамбуле
Полиция задержала третьего участника нападения на суд в Стамбуле - РИА Новости, 06.02.2024
Полиция задержала третьего участника нападения на суд в Стамбуле
Полиция смогла задержать третьего участника нападения на суд в Стамбуле, он ранен, сообщила во вторник газета Sabah. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:48
2024-02-06T15:15
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Полиция смогла задержать третьего участника нападения на суд в Стамбуле, он ранен, сообщила во вторник газета Sabah.Днем во вторник мужчина и женщина обстреляли пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян в Стамбуле, в результате перестрелки они были ликвидированы. В результате происшествия, названного главой МВД Турции попыткой теракта, погибла женщина, пострадали пять человек, в том числе трое полицейских. Глава МВД Али Ерликая заявил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C."Полиция задержала сбежавшего с места еще одного участника нападения, он ранен", - говорится в сообщении издания.Организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия-фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.
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стамбул, в мире, турция
Стамбул, В мире, Турция
Полиция задержала третьего участника нападения на суд в Стамбуле

Sabah: третий участник нападения на суд в Стамбуле задержан полицией, он ранен

© AP Photo / Francisco SecoАвтомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Полиция смогла задержать третьего участника нападения на суд в Стамбуле, он ранен, сообщила во вторник газета Sabah.
Днем во вторник мужчина и женщина обстреляли пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян в Стамбуле, в результате перестрелки они были ликвидированы. В результате происшествия, названного главой МВД Турции попыткой теракта, погибла женщина, пострадали пять человек, в том числе трое полицейских. Глава МВД Али Ерликая заявил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C.
«
"Полиция задержала сбежавшего с места еще одного участника нападения, он ранен", - говорится в сообщении издания.
Организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия-фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.
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