https://ria.ru/20240206/zaderzhanie-1925578948.html
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 06.02.2024
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
ФСБ на Камчатке задержала жителя региона, подозреваемого в госизмене: он сотрудничал со Службой безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T01:04
2024-02-06T01:04
2024-02-06T10:12
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происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев - РИА Новости. ФСБ на Камчатке задержала жителя региона, подозреваемого в госизмене: он сотрудничал со Службой безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства. "По данным следствия, после начала СВО гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ. В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры, мужчина согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о Вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении. Сведения мужчина собирал на территории Камчатского края, используя родственников и знакомых, в том числе передавая информацию о них в СБУ. Следственным подразделением УФСБ в отношении жителя Камчатки возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
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россия, украина, происшествия, камчатка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Россия, Украина, Происшествия, Камчатка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ
ФСБ на Камчатке задержала жителя, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ