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Британские ВМС заявили об атаке на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 06.02.2024
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07:14 06.02.2024 (обновлено: 09:07 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/yemen-1925593378.html
Британские ВМС заявили об атаке на судно у берегов Йемена
Британские ВМС заявили об атаке на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 06.02.2024
Британские ВМС заявили об атаке на судно у берегов Йемена
По судну у берегов Йемена выпустили снаряд, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при королевских военно-морских силах (ВМС) на... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:14
2024-02-06T09:07
в мире
красное море
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израиль
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. По судну у берегов Йемена выпустили снаряд, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при королевских военно-морских силах (ВМС) на своем сайте. &quot;UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях к западу от Ходейды, Йемен&quot;, — уточнили в ведомстве, классифицировав произошедшее как атаку.По данным UKMTO, с левой стороны от судна выпустили снаряд, который прошел над мостиком, причинив незначительный урон остеклению. Никто из членов экипажа не пострадал, и судно продолжило идти прежним курсом. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Несколько судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
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в мире, красное море, ходейда (город), израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Ходейда (город), Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Британские ВМС заявили об атаке на судно у берегов Йемена

UKMTO ВМС Британии сообщило об атаке на судно вблизи йеменского порта Ходейда

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британский военный
Британский военный - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. По судну у берегов Йемена выпустили снаряд, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при королевских военно-морских силах (ВМС) на своем сайте.
«

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях к западу от Ходейды, Йемен", — уточнили в ведомстве, классифицировав произошедшее как атаку.

По данным UKMTO, с левой стороны от судна выпустили снаряд, который прошел над мостиком, причинив незначительный урон остеклению. Никто из членов экипажа не пострадал, и судно продолжило идти прежним курсом.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Несколько судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы заявляли, что их действия направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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