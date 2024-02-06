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Лидер Йемена назначил нового премьер-министра - РИА Новости, 06.02.2024
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01:39 06.02.2024 (обновлено: 10:04 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/yemen-1925580237.html
Лидер Йемена назначил нового премьер-министра
Лидер Йемена назначил нового премьер-министра - РИА Новости, 06.02.2024
Лидер Йемена назначил нового премьер-министра
Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими издал указ о назначении министра иностранных дел Ахмеда Авада бен Мубарака премьер-министром, он РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T01:39
2024-02-06T10:04
йемен
саудовская аравия
в мире
сша
али абдалла салех
ахмед авад бен мубарак
абд раббо мансур хади
ансар алла
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ДОХА, 6 фев — РИА Новости. Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими издал указ о назначении министра иностранных дел Ахмеда Авада бен Мубарака премьер-министром, он сменит на этом посту Маина Абдельмалика Саида, сообщило в понедельник вечером Йеменское правительственное информационное агентство Saba. "Председатель Руководящего совета Йемена выпустил указ под номером 56, который предусматривает назначение Ахмеда Авада бен Мубарака премьер-министром", - говорится в сообщении агентства. В свою очередь бывший премьер Маин Абдельмалик назначен советником главы Руководящего совета. Бен Мубарак в январе 2013 года стал генеральным секретарем конференции по всеобъемлющему национальному диалогу, которая была проведена после кризиса 2011 года, когда бывший президент Али Абдалла Салех под давлением массовых протестов передал власть президенту Абд Раббу Мансуру Хади. В 2014 году бен Мубарак занял должность директора канцелярии президента Хади, а в октябре того же года ему было поручено сформировать правительство для сдерживания кризиса, возникшего после появления в политике группировки "Ансар Алла" (хуситов). После того, как хуситы взяли под свой контроль власть в Йемене, а в 2015 году появилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая помогала йеменскому правительству вернуть власть, бен Мубарак был назначен послом Йемена в США, а в 2018 году - представителем в ООН. Он был назначен министром иностранных дел в декабре 2020 года. Назначение нового премьер-министра международно признанного правительства Йемена, которое контролирует только ряд территорий, в основном на востоке и на юге, произошло на фоне ухудшения экономических показателей, которое его предшественник объяснял прекращением экспорта нефти, основного дохода бюджета на правительственных территориях, из-за нападений "Ансар Алла" на экспортные порты. В Йемене, где уже девять лет идет гражданский конфликт, установилось хрупкое затишье с тех пор, как 2 октября 2022 года правительство Йемена и группировка "Ансар Алла" не сумели достичь соглашения о продлении перемирия, которое длилось в течение шести месяцев. Ожидалось, что в начале этого года стороны конфликта подпишут в Саудовской Аравии "дорожную карту" по установлению мира в этой стране, но на фоне нападения хуситов на суда в Красном море и авиаударов по Йемену США и Великобритании этот процесс был приостановлен.
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йемен, саудовская аравия, в мире, сша, али абдалла салех, ахмед авад бен мубарак, абд раббо мансур хади, ансар алла, оон
Йемен, Саудовская Аравия, В мире, США, Али Абдалла Салех, Ахмед Авад бен Мубарак, Абд Раббо Мансур Хади, Ансар Алла, ООН
Лидер Йемена назначил нового премьер-министра

Saba: глава Йемена аль-Алими назначил министра иностранных дел новым премьером

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАхмед Авад Бен Мубарак
Ахмед Авад Бен Мубарак - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ахмед Авад Бен Мубарак. Архивное фото
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ДОХА, 6 фев — РИА Новости. Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими издал указ о назначении министра иностранных дел Ахмеда Авада бен Мубарака премьер-министром, он сменит на этом посту Маина Абдельмалика Саида, сообщило в понедельник вечером Йеменское правительственное информационное агентство Saba.
«
"Председатель Руководящего совета Йемена выпустил указ под номером 56, который предусматривает назначение Ахмеда Авада бен Мубарака премьер-министром", - говорится в сообщении агентства.
В свою очередь бывший премьер Маин Абдельмалик назначен советником главы Руководящего совета.
Бен Мубарак в январе 2013 года стал генеральным секретарем конференции по всеобъемлющему национальному диалогу, которая была проведена после кризиса 2011 года, когда бывший президент Али Абдалла Салех под давлением массовых протестов передал власть президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
В 2014 году бен Мубарак занял должность директора канцелярии президента Хади, а в октябре того же года ему было поручено сформировать правительство для сдерживания кризиса, возникшего после появления в политике группировки "Ансар Алла" (хуситов).
После того, как хуситы взяли под свой контроль власть в Йемене, а в 2015 году появилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая помогала йеменскому правительству вернуть власть, бен Мубарак был назначен послом Йемена в США, а в 2018 году - представителем в ООН. Он был назначен министром иностранных дел в декабре 2020 года.
Назначение нового премьер-министра международно признанного правительства Йемена, которое контролирует только ряд территорий, в основном на востоке и на юге, произошло на фоне ухудшения экономических показателей, которое его предшественник объяснял прекращением экспорта нефти, основного дохода бюджета на правительственных территориях, из-за нападений "Ансар Алла" на экспортные порты.
В Йемене, где уже девять лет идет гражданский конфликт, установилось хрупкое затишье с тех пор, как 2 октября 2022 года правительство Йемена и группировка "Ансар Алла" не сумели достичь соглашения о продлении перемирия, которое длилось в течение шести месяцев. Ожидалось, что в начале этого года стороны конфликта подпишут в Саудовской Аравии "дорожную карту" по установлению мира в этой стране, но на фоне нападения хуситов на суда в Красном море и авиаударов по Йемену США и Великобритании этот процесс был приостановлен.
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ЙеменСаудовская АравияВ миреСШААли Абдалла СалехАхмед Авад бен МубаракАбд Раббо Мансур ХадиАнсар АллаООН
 
 
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