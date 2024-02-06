https://ria.ru/20240206/yaponiya-1925598335.html

Землетрясение в Японии разрушило 50 тысяч домов

Землетрясение в Японии разрушило 50 тысяч домов - РИА Новости, 06.02.2024

Землетрясение в Японии разрушило 50 тысяч домов

Землетрясение в районе Ното в Японии 1 января этого года разрушило 50 тысяч домов, объемы мусора, образовавшегося в результате разрушений, превышает 2,4... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:27

2024-02-06T08:27

2024-02-06T08:27

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ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Землетрясение в районе Ното в Японии 1 января этого года разрушило 50 тысяч домов, объемы мусора, образовавшегося в результате разрушений, превышает 2,4 миллиона тонн, что равно семилетнему объему мусора префектуры, сообщил губернатор префектуры Исикава Хироси Хасэ на пресс-конференции. "Очень серьезной проблемой является утилизация мусора, возникшего в результате землетрясения. Необходим план, как и в какой период это будет сделано. В результате землетрясения в префектуре образовалось около 2,4 миллиона тонн мусора. Это пока предположительные цифры, основанные на рекомендациях к расчетам министерства окружающей среды. Это равно примерно объемам мусора префектуры Исикава за 7 лет", - сказал губернатор. Он пояснил, что если смотреть по городам, наиболее пострадавшим от стихии, то в городе Судзу мусор, возникший из-за землетрясения, равен объему за 132 года. По подсчетам префектуры, с помощью предприятий со всей страны на полную утилизацию уйдет два года: она будет закончена к марту 2026 года. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. При землетрясении погибли 240 человек, с 11 до сих пор не удается установить связь. Более 13,9 тысяч человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Более 38 тысяч домохозяйств префектуре Исикава остаются без воды, 1800 домов - без света.

https://ria.ru/20240120/yaponiya-1922479324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, исикава, япония