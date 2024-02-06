https://ria.ru/20240206/yaponiya-1925588351.html

Япония ужесточит требования для соблюдения потолка цен на российскую нефть

Япония ужесточит требования для соблюдения потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.02.2024

Япония ужесточит требования для соблюдения потолка цен на российскую нефть

Министерство финансов Японии намерено с 20 февраля ужесточить меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть, которые были приняты странами G7, сообщила... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T05:07

2024-02-06T05:07

2024-02-06T05:07

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япония

австралия

владимир путин

g7

евросоюз

экономика

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ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Министерство финансов Японии намерено с 20 февраля ужесточить меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть, которые были приняты странами G7, сообщила газета "Никкэй". Страховые и судоходные компании должны будут каждый раз при погрузке получать от импортеров российской нефти свидетельство, подтверждающее соблюдение потолка цен. Однако в случае, если цены прописаны в контракте, такое свидетельство не потребуется. До сих пор министерство финансов требовало от страховых компаний, чтобы они получали такое свидетельство с подтверждением потолка цен на нефть на срок контракта по перевозке или страхованию, теперь же такой документ будет необходим при каждой погрузке, что должно ужесточить соблюдение правил. В отношении импортеров, которые подозреваются в превышении потолка, правительство требует предоставления содержания расходов на приобретение, перевозку и страхование нефти. Страны "семерки", Евросоюз и Австралия договорились об ужесточении мер в отношении соблюдения потолка цен на нефть. С декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231010/neft-1901702710.html

https://ria.ru/20240206/neft-1925581971.html

https://ria.ru/20231218/neft-1916583955.html

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россия, япония, австралия, владимир путин, g7, евросоюз, экономика